Fani chcą, żeby Marvel znalazł nowego Black Panthera. Kto mógłby zastąpić Chadwicka Bosemana?

Save T'Challa - fani chcą nowego aktora w roli Black Panthera

Chociaż producenci i szefowie Marvel Studios Nate Moore i Kevin Feige już oficjalnie potwierdzili, że po śmierci Chadwicka Bosemana jego postać Black Panther/T'Challa nie powróci w nowych filmach studia, to niektórzy fani twierdzą, że może to być błędna decyzja.

Na platformie Change.org pojawiła się petycja, która prosi Marvela o "uratowanie "T'Challi". Fani twierdzą bowiem, że postać jest bardzo ważną częścią tego świata - nie tylko ze względów fabularnych, ale także pozafilmowych - wystarczy przypomnieć, że przez wiele osób premiera "Black Panthera" była niemalże współczesną rewolucją kulturową.

Jak czytamy w petycji:

Spuścizna T'Challi jako Black Panthera nie powinna się kończyć na Chadwicku. Powinna się od niego zaczynać. Marvel powinien kontynuować to, co Chadwick rozpoczął w poprzednich filmach. On nie będzie zastąpiony - ktoś będzie po prostu kontynuował jego dzieło.

Następnie twórcy dodali:

Jeśli Marvel Studios usunie T'Challę, to będzie to negatywny ruch wobec widzów (zwłaszcza czarnoskórych chłopców i mężczyzn), który widzieli siebie w nim. To miliony osób, których ta postać zainspirowała. Decydując się na to, by nie obsadzi ponownie jednego z najważniejszych czarnoskórych bohaterów, Marvel strzela sobie w stopę. Jak zabić legendę? Przestać ją opowiadać.

Jeszcze w listopadzie 2021 roku wspomniany producent Nate Moore z Marvel Studios wyjaśnił w rozmowie z Ringer-Verse, że T'Challa nie pojawi w "głównym" uniwersum Marvela:

Nie zamierzam wam ściemniać. Powiem szczerze - nie zobaczycie T'Challi w MCU 616 (główny świat Marvela). Nie moglibyśmy tego zrobić. Kiedy straciliśmy Chadwicka, to mieliśmy rozmowę na ten temat z Ryanem Cooglerem. To była szybka rozmowa. To nie były tygodnie dyskutowania, to były minuty. Szybko stwierdziliśmy, że idziemy z serią do przodu, ale bez tego bohatera, bo Chadwick Boseman na zawsze będzie już powiązany z T'Challą.

Letitia Wright, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba oraz Angela Bassett powrócą do swoich ról z pierwszej części "Black Panther". Reżyserem "Wakanda Forever" będzie twórca oryginału, czyli Ryan Coogler. Produkcja ma zadebiutować w kinach 11 listopada 2022 roku.