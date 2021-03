"Fani" krytykują "Kosmiczny mecz 2", bo króliczka Lola... wygląda "za mało seksownie"

Takie dość absurdalnie brzmiące pytanie pojawiło się na Twitterze, kiedy to Entertainment Weekly i LeBron James podzielili się pierwszymi oficjalnymi kadrami z nadchodzącego "Kosmicznego meczu: Nowego dziedzictwa". W filmie powrócą znane i lubiane postaci ze Zwariowanych melodii, a każda z nich przeszła swego rodzaju metamorfozę - jedni większą, drudzy mniejszą.

Dyskusję wywołał natomiast nowy projekt króliczki Loli. Już w 1996 roku jeden z animatorów oryginalnego "Kosmicznego meczu" Tony Cervone przyznał bez ogródek, że damskie części ciała postaci zostały "specjalnie podkręcone". To nie spodobało się twórcom nowej odsłony serii, którzy postanowili jej "nie seksualizować" i mocno przerobili jej design.

Reżyser "Nowego dziedzictwa", Malcolm D. Lee udzielił wywiadu Entertainment Weekly, w którym wypowiedział się na temat tej postaci.

Byłem bardzo zaskoczony, kiedy zobaczyłem jak bardzo ta postać była "wyzywająca" w oryginale. Postanowiliśmy, że musimy dogłębnie ją zmodernizować. Mamy 2021 rok. To ważne, by pokazywać silne, samodzielne postaci damskie.

Tak jak wspomnieliśmy, internet miał sporo do powiedzenia na ten temat. Niektórzy wyjaśnili, że to chyba oczywiste, że postać z bajki dla dzieci nie powinna być wyzywająca:

Mnie się to podoba i jestem szczęśliwy, że przestali ją seksualizować... I chyba nie powinienem mówić, że cieszę się, że PRZESTALI SEKSUALIZOWAĆ KRÓLICZKĘ Z BAJKI DLA DZIECI.

Inni mieli natomiast nieco inne zdanie na ten temat, które chętnie wygłaszali w tym diabelskim miejscu, jakim jest Twitter:

Jak mam do tego czegoś się masturbować?

To jest takie głupie. Pozbądźmy się wszystkiego, co ma seksapil, bo to razi małą grupkę osób. Najlepiej udawajmy, że nie istnieją kobiety z dużymi piersiami.