Fanowski "Piątek 13" w zimowej scenerii

„Never Hike in the Snow” to prequel historii, stworzonej przez niezależne studio Womp Stomp Studios w 2017 roku. Akcja nowego filmu rozgrywa się w trzy miesiące przed wydarzeniami tamtego dzieła i po raz pierwszy w historii Jasona, wydarzenia rozgrywać się będą zimą.

Zwykle oficjalne, jak i nieoficjalne dzieła poświęcone temu bohaterowi rozgrywały się na obozie letnim w Crystal Lake. Jest to o tyle zaskakujące, że głównym rekwizytem, wykorzystywanym przez mordercę jest przecież charakterystyczna maska hokejowa. Sportu, który uprawia się właśnie zimą.

W filmie zobaczymy aktorów, którzy występowali w późniejszych sequelach serii, a także osoby, które moglismy zobaczyć na ekranie w pierwszym filmie fanowskim z serii „Never Hike Alone”.

Projekt jest częścią większej kampanii crowdfundingowej na portalu IndieGogo, na którym wciąż zbierane są fundusze na kolejne odsłony serii. Kampania związana z ukończonym właśnie filmem zimowym kończy się w piątek, 13 marca. Następnie rozpocznie się proces post-produkcji obrazu.

Warto zauważyć, że Jason Vorhees od trzydziestu lat inspiruje różnorodnych twórców, którzy chętnie umieszcają w swoich filmach różne subtelne odniesienia do jego postaci. Bohater żyje też w zbiorowej wyobraźni fanów, którzy podobnie do ekipy „Never Hike Alone” chętnie tworzą własne wersje historii. Przed dwoma laty światło dzienne ujrzał także film „Friday the 13th: Legacy”.

„Piątek Trzynastego” był także jedną z inspiracji dla pierwszego polskiego slashera – „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, który miał trafić do kin w najbliższy piątek, ale niestety z obawy przed koronawirusem, data jego premiery została przesunięta.