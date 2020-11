Mads Mikkelsen zagra Grindelwalda? Aktor ma zastąpić Johnny'ego Deppa w "Fantastycznych zwierzętach 3"

Mads Mikkelsen był wymarzonym Geraltem z Rivii wielu fanów fantasy, kiedy Netflix ogłosił, że przymierza się do realizacji serialu na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Nikt chyba nie spodziewał się wtedy, że rolę tę udźwignie Henry Cavill, a duńskiego aktora zobaczymy w zupełnie innym uniwersum jako posługującego się magią bohatera o bardzo podobnym imieniu. Zwolnienie Johnny'ego Deppa z pracy nad "Fantastycznymi zwierzętami 3" niespodziewanie uczyniło to jednak prawdopodobnym. Mads Mikkelsen jest na pierwszym miejscu listy kandydatów do roli Gellerta Grindelwalda w nadchodzącej, 3. części serii prequeli "Harry'ego Pottera".

Mads Mikkelsen jako Grindelwald w "Fantastycznych zwierzętach 3"?

Jak podaje portal Deadline, Mads Mikkelsen przymierza się do roli Grindelwalda w "Fantastycznych zwierzętach 3". Duński aktor znany z serialu "Hannibal" jest podobno wyborem Davida Yatesa, reżysera serii związanej z "Harrym Potterem" (oraz czterech części samego "Pottera"). Według źródeł Deadline'u, Yates jest ogromnym fanem Mikkelsena i marzy, by umieścić gwiazdę "Polowania" w swoim filmie. Dla zdobywcy Złotej Palmy w Cannes z pewnością jest to twardy orzech do zgryzienia. Mikkelsen, który słynie ze swoich ról dramatycznych, nigdy nie gardził rozrywkowymi franczyzami (mogliśmy oglądać go m.in. w "Doktorze Strange'u", "Łotrze 1" i "Casino Royale"), jednak jego role były "jednorazowe". Gellert Grindelwald jest natomiast głównym czarnym charakterem w serii zapowiadanej jako pięcioczęściowa, a to już nie lada zobowiązanie.

"Fantastyczne zwierzęta 3" - kiedy premiera?

W związku z opóźnieniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, data premiery 3. części "Fantastycznych zwierząt" była niepewna. Jej przesunięcie przypieczętowała sprawa usunięcia Johnny'ego Deppa z roli Grindelwalda. Tuż po zwolnieniu gwiazdora studio Warner Bros. ogłosiło, że "Fantastyczne zwierzęta 3" trafią na ekrany kin 15 lipca 2022 roku. W obsadzie ponownie zobaczymy Eddiego Radmayne'a i Jude'a Law. Czy dołączy do nich Mads Mikkelsen? Przekonamy się raczej prędzej niż później, gdyż twórcom zależy na czasie. Zdjęcia do nowej odsłony serii stworzonej przez J.K. Rowling już trwają.