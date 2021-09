"Fantastyczne zwierzęta 3" doczekały się oficjalnego tytułu i daty premiery. Kiedy zobaczymy film?

Fantastyczne zwierzęta 3 - oto tytuł i data premiery produkcji

Panie i panowie, trzecia odsłona serii "Fantastyczne zwierzęta" będzie oficjalnie nosiła podtytuł... "The Secrets of Dumbledore", co w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza oczywiście "Sekrety Dumbledore'a". Tych, jak dowiadujemy się chociażby z ostatnich części "Harry'ego Pottera", legendarny czarodziej miał wiele i wygląda na to, że J.K. Rowling i spółka będą chcieli uchylić rąbka tajemnicy w nowej odsłonie popularnej franczyzy o zaklęciach i eliksirach.

Wnioskując po tym tytule możemy się spodziewać, że młody Albus Dumbledore (w tej roli świetny Jude Law) będzie pełnił jeszcze ważniejszą rolę w nadchodzącym filmie, spychając Newta Scamandera (Eddie Redmayne) do roli drugoplanowej. Chociaż z drugiej strony nie ma co spekulować, dopóki w sieci nie pojawi się zwiastun, czy chociaż opis fabuły produkcji.

Jeśli chodzi natomiast o drugą nową informację, czyli datę premiery, ta nadejdzie naprawdę szybko. Na oficjalnym koncie serii na Twitterze pojawił się bowiem wpis, który zdradza nam, że film "The Secrets of Dumbledore" zadebiutuje w kinach już 15 kwietnia 2022 roku.

Nowa odsłona serii przyniesie nam również poważny debiut. Po gloryfikowanym cameo w części pierwszej oraz roli głównej w kontynuacji, Johnny Depp został odsunięty od serii z powodu batalii prawnej ze swoją byłą żoną, Amber Heard. W roli głównego antagonisty, Gellerta Grindelwalda zastąpi go Mads Mikkelsen.

Zastąpienie Johnny'ego Deppa nie jest łatwym zadaniem, ale z drugiej strony nie trafiło na amatora, więc to może być naprawdę ciekawa odmiana dla fanów serii.

Efekt finalny zobaczymy w kinach już 15 kwietnia 2022 roku, kiedy to "The Secrets of Dumbledore" pojawi się w kinach.