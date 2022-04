"Fantastyczne zwierzęta 3" są rozczarowaniem finansowym. Czy seria doczeka się kontynuacji?

Fantastyczne zwierzęta 3 - film jest porażką finansową

Umówmy się - "Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a" nie miały łatwej przeprawy. Nie dość, że poprzednia odsłona serii, czyli "Zbrodnie Grindelwalda", spotkały się z bardzo słabym przyjęciem, to jeszcze do tego po drodze nie obyło się bez kontrowersji.

Z powodu batalii sądowych, Johnny Depp został zastąpiony w roli Grindelwalda przez Madsa Mikkelsena, natomiast J.K. Rowling została posądzona o transfobie przez swoje niezbyt smaczne komentarze na Twitterze, a niedawno aresztowano jeszcze Ezrę Millera. To wszystko poskutkowało tym, że "Sekrety Dumbledore'a" są absolutnie największą porażką finansową w całej sadze o czarodziejach.

Film "Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a" zarobił w samym USA 42 miliony dolarów - dla porównania poprzednie części przyniosły przychody rzędu 74 i 65 milionów, więc spadek jest naprawdę wysoki.

Dużo lepiej jest na rynku międzynarodowym, gdzie produkcja zadebiutowała już dwa tygodnie temu - stamtąd ma 150 milionów dolarów, co łącznie daje nam 192 miliony dolarów przychodów globalnie w ciągu dwóch tygodni od premiery. Nie jest to wynik, który specjalnie ucieszy włodarzy Warner Bros. Dodajmy do tego wspomniane wyżej kontrowersje z aktorami i J.K. Rowling i przyszłość "Fantastycznych zwierząt" zdaje się wisieć teraz na włosku.

Na razie twórcy wstrzymują się od wypowiadania się na temat kolejnych odsłon - jak pewnie wiecie, serię pierwotnie planowano na 5 odsłon, więc opowieści zostało jeszcze sporo. Wydaje się jednak, że tworzenie dwóch kolejnych filmów będzie obecnie raczej przysługą dla J.K. Rowling, aniżeli czymś, na co czekają wszyscy fani świata Harry'ego Pottera.

Film "Fantastyczne zwierzęta: Sekrety Dumbledore'a" zadebiutował w polskich kinach 8 kwietnia 2022 roku.