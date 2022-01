Festiwal filmowy chce przeprowadzić... masową hipnozę. Jaki jest plan organizatorów?

Festiwal filmowy chce zahipnotyzować swoją publiczność

Festiwal filmowy w Göteborgu to największa impreza branżowa w Skandynawii. Dlatego też organizatorzy postanowili nieco poeksperymentować z formą i zapowiedzieli, iż najbliższa odsłona tego wydarzenia będzie zawierała eksperymenty z masową hipnozą publiczności.

Na to doświadczenie złożą się trzy pokazy filmów, które określono mianem "The Hypnotic Cinema" - każdy z nich ma sprawdzić "co się stanie, gdy doświadczysz filmu po utraceniu świadomości poprzez hipnozę"

Przed każdym pokazem hipnotyzer przeprowadzi masowe doświadczenie - każdy z pokazów ma mieć inny klimat i nastrój, który oczywiście zostanie dostosowany do filmu. Po pokazie trans zostanie zakończony. W planach są produkcje "Memoria" z Tildą Swinton, "Land of Dreams" z Sheilą Vand oraz "Speak No Evil", które będzie dopiero miało swoją premierę na Sundance.

Każdy z filmów ma mocną warstwę emocjonalną i zabiera widownię w inną podróż. Dlatego też dobrano je w taki sposób, by doświadczenia były jak najbardziej różnorodne. Jak czytamy w opisie wydarzenia:

Tegoroczny festiwal skupi się na granicach między wolnością, a nieładem - nie tylko w nas samych, ale w całym społeczeństwie. Natomiast poprzez "The Hypnotic Cinema" chcemy zobaczyć, co się stanie, gdy doświadczysz filmu bez kontroli nad swoją świadomością.

Jak w rozmowie z Variety wyjaśnił dyrektor artystyczny festiwalu:

Oglądanie filmu i bycie hipnotyzowanym to bardzo, bardzo podobne doświadczenia - zwłaszcza w kinie. Obie techniki pojawiły się w późnym XIX wieku i jeśli popatrzysz na wczesne kino, to jest ono pełne hipnozy. Nie sądzę, żeby to był przypadek.

"The Hypnotic Cinema" zostanie podzielone na 3 dni - pokazy odbędą się 30 stycznia oraz 2 i 6 lutego 2022 roku. Wtedy pojawią się też pierwsze recenzje tego doświadczenia.