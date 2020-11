Festiwal w Gdyni: tegoroczna edycja w całości przeniesiona do internetu

Wielkie święto polskiego kina zostało oficjalnie i całkowicie przeniesione do internetu. Organizatorzy festiwalu filmowego w Gdyni poinformowali na oficjalnej stronie imprezy, że w 2020 roku nie odbędą się żadne pokazy na żywo. W związku z zawrotnym tempem rozprzestrzeniania się koronawirusa, jedyną przestrzenią wydarzeń 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych będzie platforma internetowa.

Festiwal w Gdyni 2020 odbędzie się wyłącznie online

Przemysł filmowy na całym świecie mierzy się z gigantycznymi problemami w związku z pandemią koronawirusa. Dotyczy to nie tylko producentów, dystrybutorów i kiniarzy, ale także festiwali filmowych. Wszystko wskazuje na to, że kryzys dotknął także "polskie Oscary". Festiwal Polskich Filmów Fabularnych początkowo odwołany, a następnie przesunięty z września na grudzień i zapowiedziany w formie hybrydowej, teraz po raz kolejny zmienia swój kształt. W związku z faktem, że rząd wprowadził nowe obostrzenia od 7 listopada, które dotyczą również kin, festiwal filmowy w Gdyni w 2020 roku stanie się festiwalem filmowym w internecie.

Tomasz Kolankiewicz, Dyrektor Artystyczny festiwalu, zapewnia jednak, że pomimo trudności, impreza nie zostanie odwołana:

" Zarówno organizatorom, jak i branży filmowej bardzo zależy, by pomimo trudności przeprowadzić w tym roku festiwalowe konkursy, przyznać Złote Lwy i inne nagrody, tak ważne dla polskich twórców i ich filmów. Pamiętajmy, że w historii gdyńskiego Festiwalu odwołano go wyłącznie w czasie stanu wojennego. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że w tym roku będzie to zupełnie inny Festiwal od tych, które znamy z ostatnich lat. Pandemia zmieniła świat, w wielu dziedzinach codziennego życia musieliśmy przejść na nowy, awaryjny tryb. To samo dzieje się z Festiwalem. "

Pokazy będą odbywać się online, co nie oznacza, że dostęp do nich będzie powszechny. Polskie filmy, biorące udział w konkursie będą udostępniane w wirtualnych salach kinowych według ustalonego harmonogramu projekcji. Ponadto za pośrednictwem platformy będzie można wziąć udział w spotkaniach z twórcami, debatach i webinarach. Na platformie zostanie również udostępniona uroczystość wręczenia nagród. Akredytacje festiwalowe, uprawniające do wzięcia udziału w projekcjach i wydarzeniach dodatkowych, trafią do sprzedaży 15 listopada, a ich liczba będzie ograniczona.

Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych tak tłumaczy swoją decyzję:

" W związku z ograniczeniami licencyjnymi nie możemy, niestety, pokazać on-line szerokiej publiczności wszystkich filmów z Konkursu Głównego. Niektórzy dystrybutorzy są już związani umowami z innymi platformami VOD. Z kolei dystrybutorom tych filmów, które jeszcze nie miały premiery kinowej, zależy, by zachować tradycyjną kolejność, zgodnie z którą najpierw są pokazy na wielkim ekranie, a dopiero później inne formy dystrybucji. My, jako organizatorzy Festiwalu, nie dysponujemy prawami do filmów konkursowych. "

Festiwal w Gdyni - kiedy się odbędzie?

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wyjątkowo odbędzie się na koniec roku. Impreza potrwa 5 dni, od 8 do 12 grudnia 2020. W Konkursie Głównym zobaczymy 14 filmów, m.in. "25 lat niewinności" Jana Holoubka, "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego oraz "Sala samobójców: Hejter" Jana Komasy. Jury festiwalowe przyzna też nagrody filmom krótkometrażowym i mikrobudżetowym. Finał festiwalu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 12 grudnia. Wydarzenie będzie tradycyjnie emitowane w TVP, a tym razem także na platformie online. Szczegółowy program festiwalu już wkrótce.

