Festiwal w Gdyni jednak w tym roku? Jest oficjalna decyzja

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to polska impreza filmowa z długą tradycją. „Festiwal w Gdyni”, jak mówi się o nim potocznie, to festiwal, na którym możemy zobaczyć najciekawsze polskie produkcje z nadchodzącego sezonu. Impreza datuje się aż do 1974 roku.

W tym roku festiwal miał odbyć się w dniach 14-19 września, jednak przed kilkoma tygodniami zdecydowano się o anulowanie tegorocznej imprezy i przesunięcie jej o rok. Teraz jednak Polski Instytut Sztuki Filmowej wydał informację o tym, że impreza jednak się odbędzie, choć w innym niż dotychczas terminie.

Festiwal w Gdyni jednak w 2020 roku. Kiedy się odbędzie?

W komunikacie, który właśnie pojawił się na stronie PISF.pl, możemy przeczytać:

" "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska filmowego Komitet Organizacyjny FPFF jednogłośnie zdecydował o organizacji 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jeszcze w tym roku. Wydarzenie w formie hybrydowej odbędzie się w dniach 9-14 listopada 2020 r." "

Forma hybrydowa oznacza, że wydarzenia odbywać będą się zarówno w salach kinowych w Centrum Festiwaloym w Gdyni, jak i w Internecie.

" Zgodnie z nową, wstępną koncepcją pokazy filmów konkursowych odbywać się mają z udziałem dziennikarzy, ale bez udziału publiczności. Towarzyszące projekcjom konferencje prasowe z udziałem twórców transmitowane będą online. "

Co niezwykle ciekawe, informacja zawiera także wzmiankę, że do 3 sierpnia dyrektor festiwalu powinien przekazać nowy regulamin imprezy, uwzględniający specyficzne warunki, w jakich odbywać się będzie festiwal.

Co ważne - nowym dyrektorem artystycznym festiwalu został Tomasz Kolankiewicz, który wybrany był przez gremium organizacyjne festiwalu jeszcze w maju tego roku. Sęk tkwi w tym, że dotychczas nie uzyskał on oficjalnej nominacji od Ministra Kultury, Piotr Glińskiego. Czy informacja o ogłoszeniu festiwalu wreszcie przyspieszy tę biurokratyczną machinę? Czas pokaże.

