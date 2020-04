Festiwale filmowe łączą się w jedno darmowe wydarzenie online. YouTube ogłosił festiwal We Are One

W ciągu ostatnich kilku tygodni świat przeszedł sporą metamorfozę. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ludzie musieli zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i wejść w nową rzeczywistość. Dostosowanie się do nowych okoliczności jest bowiem jedynym sposobem na uporanie się ze światową epidemią. Serwis YouTube postanowił wspomóc branżę filmową i powołał do życia 10-dniowy filmowy We Are One, łączący znane filmowe w internetowe wydarzenie.

We Are One - YouTube stworzył darmowy festiwal filmowy

Przedstawiciele serwisu YouTube wpadli na pomysł, jak pomóc sparaliżowany przemysł filmowy w dobie COVID-19. Postanowili stworzyć internetowy festiwal, który będzie łączyło w sobie wiele słynnych imprez filmowych.

Z tego powodu zdecydowano się wcielić w życie We Are One - festiwal łączący w sobie dwadzieścia najsłynniejszych imprez filmowych z całego świata. Wydarzenie będzie trwało dziesięć dni i trafi całkowicie za darmo na YouTube. W inicjatywę We Are One weszły takie imprezy jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, Festiwal Filmowy w Cannes, Sundance Film Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Tokio, Tribeca Film Festival, Jerusalem Film Festival czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu imprezy zostaną wkrótce zamieszczone na stronie serwisu YouTube.

Pomysł skomentował w oficjalnym oświadczeniu Robert Kyncl - szef biznesowy YouTube.

" Jednym z najbardziej unikatowych i inspirujących aspektów światowego pozostawania w domach jest nasza zdolność do pojednania się i doświadczenia wspólnego wydarzenia i właśnie tym jest We Are One: A Global Film Festival. "

Na temat We Are One wypowiedziała się również Jane Rosenthal - współzałożycielka i prezeska Tribeca Film Festival i Tribeca Enterprises.

" Często rozmawialiśmy na temat unikalnej roli filmu w inspirowaniu i łączeniu ludzi ponad granicami i podziałami, w celu uleczenia świata. A teraz świat potrzebuje uleczenia. "

Okazuje się, że każdą tragedię można przekuć na coś pozytywnego. Czy pandemia koronawirusa sprawi, że festiwale filmowe już nigdy nie będą wyglądały tak jak dotychczas? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas.

We Are One - kiedy odbędzie się światowy festiwal filmowy?

W ramach wydarzenia użytkownicy YouTube z całego świata będą mogli oglądać festiwalowe filmy całkowicie za darmo. Impreza odbędzie się w dniach 29 maja - 7 czerwca 2020 roku. Na szczegółowe informacje musimy jeszcze trochę poczekać.

Co sądzisz o festiwalu We Are One?

