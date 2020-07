Fikcyjny prezydent Stanów Zjednoczonych ma ważną wiadomość z okazji Dnia Niepodległości

Bill Pullman przygotował krótkie wideo z okazji 4 lipca. Aktor jest najlepiej znany z roli prezydenta USA w filmie „Dzień Niepodległości” Rolanda Emmericha oraz przemowy, którą wielu uważa za jedną z najlepszych przemów w historii kina.

Aktor zaapelował teraz do Amerykanów, aby nosili maski w miejscach publicznych. Wedle jego słów: im więcej ludzi zacznie to robić, tym szybciej USA wróci do normalności i otwierania kolejnych przybytków. W tym sal kinowych.

Aktor zaprezentował krótki materiał wideo, w którym przeplata sceny z filmu „Dzień Niepodległości”, nowej przemowy oraz fragmentów zabawy plastikowym samolotem. W materiale słyszymy:

"

W tym roku będę go obchodzić w szczególny sposób. Będę zakładał moją Maskę Wolności za każdym razem, gdy wyjdę do miejsc publicznych. Dokładnie tak – Maskę Wolności. Nazywam ją w ten sposób, bo jeśli wszyscy w Ameryce zgodzą się nosić ją wychodząc do miejsc publicznych, będziemy o krok bliżej do wolności swobodnego i bezpiecznego powrotu do miejsc, jak bary czy restauracje. A także szkoły. No i, co najważniejsze – do kin. "