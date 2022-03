Film "Bo we mnie jest seks" o Kalinie Jędrusik pojawi się na Netflix. Kiedy data premiery?

Na Netflix pojawił się film "Bo we mnie jest seks", który opowiada o życiu i karierze znanej polskiej aktorki i piosenkarki Kaliny Jędrusik.

Bo we mnie jest seks - film zadebiutował na Netflix

"Ona się niczego nie wstydziła, po prostu miała to we krwi" - takimi słowami Kalinę Jędrusik opisała reżyser Katarzyna Klimkiewicz. W rolę rolę legendarnej polskiej seksbomby wcieliła się Maria Dębska.

Maria Dębska do roli Kaliny Jędrusik, zwanej polską Marilyn Monroe, przygotowywała się półtora roku. Efekty jej pracy możecie zobaczyć m.in. w zwiastunie filmu "Bo we mnie jest seks", który znajdziecie poniżej:

Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym wpływowym ludziom u władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL-u.

"Bo we mnie jest seks" to ważny fragment życia Kaliny Jędrusik. To historia wzlotów i upadków jej zawrotnej kariery. Wydarzeniom z życia Jędrusik towarzyszy atmosfera szalonej zabawy środowiska ówczesnej śmietanki towarzyskiej.

Na ekranie zobaczymy także inne barwne postaci polskiej kultury: Kazimierza Kutza (Borys Szyc), Tadeusza Konwickiego (Paweł Tomaszewski) czy twórców Kabaretu Starszych Panów - Jeremiego Przyborę (Rafał Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz Basiński).

Film "Bo we mnie jest seks" jest już dostępny na Netflix.