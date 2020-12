Film "Monster Hunter" został ocenzurowany w Chinach przez rasistowski żart

Monster Hunter krytykowany w Chinach za urażanie kraju

Według widzów, "Monster Hunter" zawiera 10-sekundowy fragment, który ma "atakować Chiny". Nowy film fantasy Paula W.S. Andersona bazuje na grze Capcomu o tym samym tytule, a w rolach głównych występują Milla Jovovich, Tony Jaa, czy raper T.I. Sama gra jest dystrybuowana w Chinach przez firmę Tencent, która przy okazji jest też współproducentem wspomnianego filmu.

W piątek 4 grudnia odbyła się oficjalna premiera "Monster Huntera", a przedpremierowe pokazy przyciągnęły do kin sporo klientów, zdobywając przychody sięgające ponad 5 milionów dolarów, co dało filmowi 3. miejsce na liście najpopularniejszych pozycji. Niestety, szybko pojawiły się problemy dla twórców i dystrybutorów. Kina na terenie Chin zaczęły wycofywać produkcje ze swoich placówek.

Jak podaje Variety, w piątek rano w chińskich mediach społecznościowych pojawił się krótki fragment filmu (nagrany z kina), który wywołał spore kontrowersje. Według amerykańskiego portalu, wyjątkowo urażone zostały osoby posługujące się zarówno chińskim, jak i angielskim.

Scena przedstawia białego żołnierza rozmawiającego z Azjatyckim żołnierzem (w tej roli Jim MC). Panowie jadą szybko samochodem, uciekając przed ogromnym monstrum. W pewnym momencie postać Jina MC mówi do swojego kompana "What? Look at my knees!" ("Co? Spójrz na moje kolana"). Ten mu odpowiada "What kind of knees are these?" ("Co to za kolana?"), na co Jin krzyczy "Chi-nese!" ("Chińskie!"), co ma być bardzo suchym żartem słownym.

Chociaż czytając suchy tekst może się wydawać, że to absolutnie idiotyczna zabawa słowna między dwoma żołnierzami, niektóry chińscy widzowie poczuli się urażeni przez wymianę zdań. Doszukują się bowiem nawiązania do niegdyś znanej rymowanki "Chi-nese, Jap-a-nese, dir-ty knees, look at these". Nie pomogło też kinowe tłumaczenie, które nawiązywało do chińskich kolokwializmów, mówiących o tym, że mężczyźni powinni być tylko na kolanach przed niebiosami i swoimi matkami.

Niektóre osoby stwierdziły, że tłumacze celowo próbowali ukryć ten żart przed osobami nieznającymi angielskiego, co sugerowałoby celową próbę ukrycia rasistowskiego tekstu. Weibo zostało opanowane przez #MonsterHunterInsultsChina. W jednym z komentarzy czytamy "Kto jest pod waszym kolanem? Chińczycy? Sorry, kijowy film. Bojkotujmy go!".

Capcom Asia udostępniło oświadczenie w sprawie, oddalając się od filmu i przypominając widzom, że nie firma nie miała udziału w tworzeniu produkcji:

Zebraliśmy wasze opinie na temat filmu "Monster Hunter" i przekazaliśmy informacje do odpowiednich firm. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się spełnić wasze oczekiwania i będziemy mogli tworzyć interesujące i atrakcyjne gry wideo.

Pojawiły się również opinie broniące film. Jeden z użytkowników Weibo zauważył, że "skoro tekst pochodzi z ust Chińskiej postaci, to chyba nie może być rasistowski? Skoro czarnoskóre osoby mogą mówić do siebie n-word i to nie jest to uznawane za problem?". Jego odpowiedź została usunięta. Inna osoba stwierdziła natomiast: "To przecież nielogiczne, by osoba pochodzenia chińskiego miała być rasistowska i obrażać innych Chińczyków". Te i inne stwierdzenia znalazły się na FreeWeibo, które zbiera usunięte posty z oryginalnego portalu.