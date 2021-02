Twórcy nowego "Mortal Kombat" zaprezentowali w końcu długo wyczekiwany zwiastun reboota. Widzimy w nim kultowych bohaterów znanych z serii gier, którzy walczą w pojedynkach na śmierć i życie.

Chociaż seria gier Mortal Kombat cieszy się popularnością od początku lat 90., filmy na jej podstawie nigdy nie należały do specjalnie udanych. Studio Warner Bros. Postanowiło to zmienić i stworzyć adaptację, która nie tylko zadowoli miłośników cyfrowych bijatyk, ale również kinomanów.

Dzień przed premierą zwiastuna "Mortal Kombat" twórcy rozgrzali fanów do czerwoności plakatami, przedstawiającymi głównych bohaterów. Wśród wojowników dobrze znanych z gier, znalazła się zupełnie nowa postać - Cole Young grany przez Lewisa Tana. W filmie poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się w walce.

Zwiastun "Mortal Kombat" zaczyna się brutalnie. Widzimy w nim jak Sub-Zero pozbawia rąk Jaxa. Następnie widzowie dostają krótki wstęp, dotyczący starożytnego turnieju, który ma wyłonić najpotężniejszego wojownika. Wśród kandydatów do tego miana znajdą się między innymi Sonya Blade, Lord Raiden, Liu Kang, Kung Lao, Kano, ale w zwiastunie fani Mortal Kombat mogą zauważyć również Goro, Mileenę, Scorpiona czy Reptile'a. Nie zabrakło też brutalnych ciosów, z których słynie seria gier oraz słynnych Fatality.

Oto jak prezentuje się oficjalny opis fabularny nowego "Mortal Kombat".

W "Mortal Kombat" zawodnik MMA Cole Young, przyzwyczajony do walki za pieniądze, nie jest świadomy swojego dziedzictwa - ani dlaczego cesarz Outworld Shang Tsung wysłał swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, nieziemskiego kriomantę, by wytropił Cole'a. Obawiając się o bezpieczeństwo swojej rodziny, Cole wyrusza na poszukiwanie Sonyi Blade i Jaxa, majora sił specjalnych, który nosi to samo dziwne znamię w kształcie smoka, z którym urodził się Cole. Wkrótce trafia do świątyni Lorda Raidena, Starszego Boga i obrońcy Królestwa Ziemi, który zapewnia schronienie tym, którzy noszą znak. Tutaj Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem, Kung Lao i nieuczciwym najemnikiem Kano, przygotowując się do walki z największymi mistrzami Ziemi przeciwko wrogom Outworld w walce o wysoką stawkę, jaką są losy wszechświata. Czy Cole znajdzie wystarczająco dużo siły, by na czas odblokować swoją arkanę - ogromną moc z jego duszy i nie tylko ocalić swoją rodzinę, ale także raz na zawsze powstrzymać Outworld?