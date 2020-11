Film Netfliksa oskarżony o promowanie pedofilii ma szansę na Oscara

Czy wzbudzająca kontrowersje produkcja Netfliksa ma szansę na Oscara? "Gwiazdeczki" zostały wytypowane przez francuskich ekspertów filmowych jako kandydat Francji w walce i prestiżową nagrodę filmową.

"Gwiazdeczki" - film Netfliksa faworytem Francji do Oscarów 2021?

Wraz z premierą francuskiego komediodramatu pojawiła się medialna burza spowodowana rzekomym promowaniem pedofilii przez twórców "Gwiazdeczek". Z tego powodu sprawa trafiła nawet do sądu.

Jak donosi Deadline, Francja wytypowała pięć filmów, które będą reprezentować kraj w walce o Oscara 2021 w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Na shortliście znalazły się kontrowersyjne "Gwiazdeczki", które zdaniem wielu osób propagują seksualizację dzieci i zachęcają do pedofilii. Film w reżyserii Maïmouny Doucouré zdobył jedną z nagród na festiwalu filmowym Sundance i został bardzo dobrze przyjęty wśród francuskiej publiczności.

"Gwiazdeczki" budziły kontrowersje, zanim trafiły na Netflix. Głosy krytyki pojawiły się, kiedy platforma zaprezentowała materiały promocyjne filmu. Po głosach krytyki platforma zrezygnowała z grafiki i wydała przeprosiny, nazywając ją "niewłaściwą". Produkcja opowiada o 11-letniej dziewczynce, która postanawia dołączyć do wyzwolonej grupy tanecznej, tym samym buntując się przeciwko swoim tradycjonalistycznym rodzicom. W głównych rolach wystąpiły Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas i Maïmouna Gueye.

Oscary 2021 - shortlista Francji

"Gwiazdeczki" to nie jedyna francuska produkcja, która ma szansę na walkę o Oscara. Eksperci wybrali też cztery inne tytuły, zasługujące ich zdaniem na wyróżnienie. Na francuskiej shortliście znalazły się "Summer of 85" François Ozona, "DNA" w reżyserii Maïwenn, "Gagarine" stworzony przez Fanny Liatard i Jérémy'ego Trouilha oraz "My dwie" Filippo Meneghettiego.

Która z produkcji zakwalifikuje się do konkursu? Przekonamy się za jakiś czas. W związku z pandemią koronawirusa 93. ceremonia rozdania nagród została przesunięta na 25 kwietnia 2021 roku.

