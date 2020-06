„Tylko sprawiedliwość” (org. „Just Mercy”) Destina Daniela Crettona to bazująca na prawdziwych wydarzeniach opowieść o prawniku Bryanie Stevensonie, który postanowił skupić swoją karierę na bronieniu w sądzie ciemnoskórych mężczyzn, niesłusznie skazananych na karę śmierci.

Film zadebiutował w kinach w USA 10 stycznia. Teraz, w obliczu niedawnych tragicznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, wytwórnia Warner Bros. postanowiła udostępnić swój film za darmo dla każdego mieszkańca kraju. Produkcja ma trafić na wybrane platformy VOD bez opłat.

„Tylko sprawiedliwość” – za darmo dla Amerykanów

W uzasadnieniu wytwórni, zaprezentowanym w mediach społecznościowych Warner Bros, czytamy, że:

" „Wierzymy w siłę historii. Nasz film „Tylko sprawiedliwość”, bazujący na pracy prawnika, działającego na rzecz ruchu praw obywatelskich, Bryana Stevnsona, jest jednym z zasobów, które możemy pokornie przekazać wszystkim tym, którzy zainteresowani są dowiedzeniem się czegoś więcej na temat systemowego rasizmu, który jest plagą naszego społeczeństwa”. "

Zgodnie z decyzją wytwórni film będzie dostępny w czerwcu za damo za pośrednictwem różnych platform streamingowych, dostępnych na terenie kraju.

Twórcy postu zachęcają też, aby ludzie do-edukowali się na temat wydarzeń, które doprowadziły do bieżącej sytuacji w kraju. W celu dowiedzenia się czegoś więcej na temat Bryana Stevensona i jego Equal Justice Initative, zachęcają, żeby sprawdzić stronę internetową EJl.org.

„Tylko sprawiedliwość” – ekipa

W filmie wystąpili Michael B. Jordan, Jammie Foxx, Brie Larson oraz Tim Blake Nelson. Scenariusz autorstwa reżysera Destina Daniela Crettona, napisanego we współracy z Andrew Lanhamem, powstał na bazie autobiograficznej powieści głównego bohatera, Bryana Stevensona: „Just Mercy: A Story of Justice and Redemption”.

„Tylko sprawiedliwość” – zwiastun

W sieci odnaleźć można polski zwiastun zbliżającego się filmu.

„Tylko sprawiedliwość” – kiedy w Polsce?

Film pokazywany był w Polsce przedpremierowo podczas zeszłorocznego American Film Festival. Do kin miał trafić na początku kwietnia, jednak z powodu pandemii koronawirusa i zamknięcia placówek kulturalnych, było to niemożliwe. Obecnie premiera przewidziana jest na 26 czerwca.

Co ciekawe – film ma mieć również premierę w serwisie VOD Rakuten zaledwie parę dni później. Czy szykuje się konflikt na linii kino – serwisy VOD? Czy jednak serwis Rakuten nie jest na tyle powszechnie znany, by mógł zakłócić kinowym seansom? Na to pytanie poznamy odpowiedź w najbliższych tygodniach, gdy film trafi już na ekrany.

Czytaj także: "Gladiator 2": wiemy, kiedy rozegrają się wydarzenia przedstawione w filmie. Kto będzie głównym bohaterem?