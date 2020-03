Film "Uncharted" będzie nowym "Indianą Jonesem"? Tak twierdzi Mark Wahlberg

Przygody Indiany Jonesa to obecnie klasyka kina przygodowego. Postać wykreowana przez Harrisona Forda stała się bazą na której wyrosły inne popkulturowe ikony - Lara Croft oraz Nathan Drake. Ten ostatni bohater wkrótce doczeka się filmu. Według jednego z gwiazdorów scenariusz nadchodzącej adaptacji gry "Uncharted" można porównać do filmów o Indianie Jonesie.

Fani Indy'ego od dawna czekają na piątą część przygód nieustraszonego archeologa. Niestety produkcja filmu wciąż się przeciąga. Ostatnio okazało się, że Steven Spielberg zrezygnował z reżyserowania nowego "Indiany Jonesa" i jego miejsce zajmie młodszy reżyser.

Nawet jeśli "Indiana Jones 5" nie dojdzie do skutku, zdaniem Marka Wahlberga nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Aktor twierdzi bowiem, że powstający film "Uncharted" będzie dorównywał słynnej serii Spielberga. Opowiedział o tym w rozmowie z portalem Cinemablend.

Zaczynam zdjęcia za około dwa tygodnie. To ekscytujące, ponieważ - nic nie zdradzając, to w zasadzie historia genezy serii. Poznajemy bohaterów, a Nathan staje się Nathanem. Sully go spotyka i stara się nie tylko z nim dogadać, ale również zaczyna partnerstwo i rozwija relację. To będzie bardzo fajne. Po raz pierwszy gram w tego typu filmie. Kiedy czytałem scenariusz, czułem się, jakbym czytał "Indianę Jonesa" albo "Aferę Thomasa Crowna". Ma w sobie te wszystkie świetne elementy heist filmów i filmów przygodowych, w których nigdy nie grałem. "