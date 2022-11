Zobaczcie, jak prezentuje się film anime, który jest hitem w Japonii i możemy w końcu go zobaczyć w polskich kinach.

Kolejny film legendarnej serii anime One Piece zagościł na wielkim ekranie! "One Piecie Film: Red" możemy również obejrzeć w polskich kinach od 4 listopada. O czym opowiada najnowszy film anime?

Kolejny film anime w polskich kinach. Zobacz trailer "One Piece Film: Red" [WIDEO]

Przez ostatni rok polscy fani anime mogli zobaczyć naprawdę sporo japońskich produkcji w kinach. "One Piece Fim: Red" to film animowany z 2022 roku w reżyserii Gorō Taniguchi, wyprodukowany przez Toei Animation. Najnowsza produkcja serii One Piece jest oparta na mandze o tym samym tytule, stworzonej przez Eiichirō Odę. Stała się międzynarodowym hitem z ponad 500 milionami sprzedanych egzemplarzy.

"One Piece Film: Red" opowiada historię Uty, najbardziej uwielbianej piosenkarki na świecie. Jej głos, który ukrywa prawdziwą tożsamość dziewczyny jest opisywany jako „nie z tej ziemi”. Uta postanawia po raz pierwszy pokazać się publicznie podczas koncertu na żywo. Na miejsce przychodzą fani - podekscytowani piraci, marynarka wojenna i załoga Słomkowego Kapelusza pod wodzą Luffy'ego. Gdy jej donośny głos wypełnia salę, widzowie są oszołomieni, gdy dowiadują się, że to tak naprawdę córka samego Shanksa.

"One Piece Film: Red" NE PIECE FILM: RED zadebiutował w sierpniu tego roku w kinach w Japonii i odniósł ogromny sukces kasowy. Utrzymuje się na pierwszym miejscu japońskiego box office’u w 2022 roku. Tylko w weekend otwarcia nową produkcję anime zobaczyło łącznie 1 579 552 osób.

Co ciekawe, w tym roku mija dokładnie 25 lat od premiery kultowej mangi One Piece w Shonen Jump. W lipcu 2022 roku całkowita liczba sprzedaży na całym świecie przekroczyła 500 milionów egzemplarzy, tym samym bijąc rekord Guinnessa, który został przyznany twórcy mangi Eiichirō Odzie za "Największą liczbę kopii w ramach tej samej serii komiksów wydanych przez jednego autora". Pierwszy odcinek animowanej serii One Piece miał premierę w Japonii w 1999 roku. Od tego czasu zostało wyemitowanych ponad 1000 odcinków w 80 krajach i powstało 13 filmów fabularnych.

"One Piece Film: Red". Gdzie obejrzeć film anime w Polsce?

"One Piece Film: Red" zadebiutował w polskich kinach 4 listopada. Produkcję możecie zobaczyć, m.in. w sieciach Multikino, Cinema City czy Helios.