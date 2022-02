Film anime ze świata "Władcy Pierścieni" doczekał się daty premiery i pierwszych zdjęć

Mieliśmy już popularną trylogię filmów, niezłe gry wideo (jak chociażby Shadow of Mordor i Shadow of War), nadchodzi serial, a teraz także i film anime. Fani "Władcy Pierścieni" będą zalani nowymi produkcjami.

Władca Pierścieni doczeka się filmu anime. Oto War of the Rohirrim

Film "The Lord of the Rings: The War of Rohirrim" będzie rozgrywał się w świecie filmów Petera Jacksona, a także... będzie pełnoprawnym anime. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu twórców, reżyserem produkcji został Kenji Kamiyama.

Sam film opowie natomiast o Helmowym Jarze, czyli twierdzy widzianej w "Dwóch Wieżach", gdzie Aragorn, Legolas, Gimli, elfy i armia Rohanu pod wodzą Króla Theodena walczyli z armią 10 tysięcy Uruk-Hai.

20 lat po nagradzanej trylogii "Władca Pierścieni" na podstawie książek J.R.R. Tolkiena, New Line Cinema ma przyjemność poinformować, że stworzy oryginalny film anime wyreżyserowany przez Kenjiego Kamiyamę, który opowie o kluczowej bitwie zmieniającej świat Śródziemia widziany w trylogii Petera Jacksona.

Szef działu animacji Sam Register stwierdził natomiast, że to będzie "kolejna epicka podróż do świata J.R.R. Tolkiena". Oprócz tego nie wiemy zbyt dużo na temat produkcji. Tak jak wspominaliśmy, reżyserem został Kenji Kamiyama, a producentami zostali Joseph Chou, Jeffrey Addiss oraz Will Matthews.

Natomiast Philippa Boyes, która pomogła Peterowi Jacksonowi w napisaniu scenariuszy do trylogii, będzie konsultantką specjalną przy filmie.

Variety niedawno poinformowało, że film "The War of the Rohirrim" zadebiutuje dopiero 12 kwietnia 2024 roku. Przy okazji portal podzielił się szkicem koncepcyjnym, na którym widzimy armię Rohanu atakującą swoich wrogów (wśród nich pojawia się m.in. olifant):

Zanim zobaczymy wspomnianą produkcję, to na Amazonie zadebiutuje "Władca Pierścieni: Pierścienie Mocy". Serial pojawi się 2 września 2022 roku.