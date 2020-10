Powstaje musical o NSYNC. Ma być nostalgicznym filmem drogi

Pamiętacie jak w latach 90. Justin Timberlake przyprawiał Was o szybsze bicie serca? Jeśli nie, już niebawem będziecie miały (i mieli) okazję sobie przypomnieć! Rachel Bloom, aktorka i producentka nagrodzona Złotym Globem za "Crazy Ex-Girlfriend", szykuje film o NSync! A dokładniej o dwóch superfankach boysbandu, które przemierzają Stany Zjednoczone śladami ich ukochanego zespołu.

Film o NSYNC trafił do produkcji

Rachel Bloom, 33-letnia amerykańska aktorka, producentka i scenarzystka (którą możemy oglądać w roli szalonej byłej dziewczyny na platformie Netflix) postanowiła przypomnieć swoim rówieśniczkom, jak to było, gdy 20 lat temu uginały im się kolana na widok kędzierzawego Justina Timberlake'a i jego kolegów z zespołu: JC, Lance'a i Chrisa. W tym celu napisze scenariusz dla Sony Pictures, który opowie o Meredith Sandberg i Winter Byington - autentycznych fankach NSync, które spędziły całe lato, jeżdżąc za ukochaną grupą po całym świecie podczas ich ostatniej trasy koncertowej na początku lat 00'.

Film ma być nostalgicznym połączeniem musicalu z filmem drogi. Bloom nie może doczekać się rozpoczęcia prac nad tą wyjątkową produkcją. Jak powiedziała:

" Jestem bardzo podekscytowana pracą nad tym podróżniczym musicalem, który będzie ukazywał nostalgię za wczesnymi latami dwutysięcznymi oraz odkrywał, czy przeszłość była faktycznie lepsza od teraźniejszości. "

Pomysłodawcą projektu i jednym z jego producentów jest Lance Bass, były członek zespołu NSync.

Czy w młodości kochałaś/kochałeś się w Justinie Timberlake'u? Oczywiście, że tak! Do dziś się w nim podkochuję. Tylko do momentu, gdy zgolił baranka na głowie. Nie, fuj. A kto to jest?

NSYNC - ikoniczny produkt lat 90.

Grupa NSync rozpoczęła swoją karierę w 1995 roku w Orlando na Florydzie jako główny konkurent dla założonego 2 lata wcześniej boysbandu Backstreet Boys. W skład zespołu wchodzili: Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone i Lance Bass. Ich pierwszy singiel "I Want You Back" podbił serca milionów nastoletnich dziewcząt i chłopców na całym świecie. Utwory takie jak "Bye Bye Bye", "This I Promise You" czy "Girlfriend" podbijały szczyty list przebojów na całym świecie, rozgrzewały do czerwoności tłumy na koncertach i zapewniły członkom zespołu ponad 70 milionów sprzedanych egzemplarzy płyt "NSync" i "No Strings Attached", czyniąc z NSync jeden z najlepiej sprzedających się boysbandów w historii. Magazyn "The Rolling Stone" uznał ich sukces jednym z najbardziej przełomowych momentów Teen Idol Breakout w historii. Grupa otrzymała 8 nominacji do nagrody Grammy i otrzymała swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. W 2002 roku lider zespołu, Justin Timberlake, opuścił NSync, rozpoczynając pełną sukcesów solową karierę, którą kontynuuje do dziś.