Film o koreańskim girlsbandzie jest najbardziej dochodową premierą kinową w 2021

To właśnie "Blackpink The Movie" odniósł niesamowity sukces i został pokazany już w 3400 kinach, a liczba ta niedługo się zwiększy.

To nie kolejne blockbustery Marvela cieszą się największym zainteresowaniem widzów, a film o kpopowej gwieździe. 4 sierpnia do kin wszedł obraz "Blackpink The Movie" z okazji piątej rocznicy debiutu południowokoreańskiego girlsbandu i to właśnie on może pochwalić się mianem najbardziej dochodowej premiery kinowej 2021. O jakich liczbach mowa?

Film o Blackpink to najbardziej dochodowa premiera kinowa w 2021

Jak podaje kpoplivepolska.pl, 17 sierpnia CJ 4DPLEX i Trafalgar Releasing poinformowały, że najnowszy film o Blackpink jest najbardziej dochową premierą kinową tego roku. Jak podaje raport Music Week, film zarobił już 4,8 miliona dolarów w 100 krajach i liczba ta się zwiększy, bo niedługo w Azji Południowo - Wschodniej zostaną zniesione niektóre ograniczenia związane z pandemią i produkcja trafi pod koniec sierpnia do kin w tych krajach. Obecnie ''Blackpink The Movie'" możemy obejrzeć w 3400 kinach, ale ta liczba ma wzrosnąć do 4200 już w przyszłym tygodniu.

Film o koreańskim girlsbandzie obejrzało ponad 500 tysięcy widzów na świecie i jest to dotychczasowy rekord jeśli chodzi o kinowe premiery w 2021. Już 1. dnia premiery obraz wskoczył na 6. miejsce w USA pod względem ilości widzów w kinach, zaś w Meksyku od razu wspiął się na szczyt i dotychczas zobaczyło go już 120 tysięcy osób.

Oglądaj

Debiutancki utwór grupy Blackpink dotarł na szczyt wszystkich list przebojów w Korei w ciągu zaledwie czterech godzin od jego wydania. Pięć lat później girlsband osiągnął światową sławę, występując m.in. na Coachelli w 2019. Duża w tym zasługa występów, które wykraczają daleko poza standardy k-popu oraz niezwykłej scenicznej chemii między członkiniami zespołu.

Film „Blackpink The Movie" składa się z różnorodnych sekwencji, skupiających się na poszczególnych członkiniach zespołu - Jisoo, Jennie, Rose i Lisie. Na dużym ekranie widzowie zobaczyli także zreedytowane wersje występów na żywo z „The Show” (2021) oraz „In Your Area” (2018).