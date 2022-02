Filmowy "Star Trek" powraca? Chris Pine, Zach Quinto, Karl Urban i spółka negocjują kontrakty

Wygląda na to, że trylogia "Star Trek" od J.J. Abramsa i Justina Lina doczeka się po kilku latach kontynuacji. Już podobno trwają dyskusje z obsadą filmów z Chrisem Pine'em na czele.

Powstanie Star Trek 4? Podobno już trwają rozmowy na ten temat

"Star Trek" ma mocną pozycję w telewizji - "Discovery", "Picard", czy wiele animowanych produkcji Netflixa wciąż dostaje kolejne sezony i ma stałą, sporą grupę odbiorców. Inaczej było natomiast z filmami z serii - wydany w 2017 roku "Star Trek: Beyond" był rozczarowaniem finansowym i zdobył przeciętne oceny od krytyków i fanów, przez co producenci postanowili zmniejszyć budżet, a co za tym idzie także gaże dla aktorów.

Z tego powodów gwiazdy pokroju Chrisa Pine'a postanowiły odejść z potencjalnego projektu, w którym mieliśmy zobaczyć podróże w czasie (plotkowało się, że możemy w filmie zobaczyć Chrisa Hemswortha, który grał George'a Kirka, ojca Jamesa Kirka).

Od tamtego czasu minęło jednak sporo czasu, a kolejni scenarzyści zaczęli tworzyć skrypty dla potencjalnych nowych filmów z franczyzy. Nawet Quentin Tarantino mocno postulował, że chciałby zrealizować film "Star Trek" i przez jakiś czas wydawało się, że w końcu jego marzenie się ziści.

Najcieplej przyjęty został scenariusz Noah Hawleya, który Paramount zachował i wrzucił do "czyśćca" w połowie 2020 roku. Rok później wytwórnia potwierdziła, że zrealizuje produkcję ze świata "Star Trek", ale jednak nie wykorzysta scenariusza Hawleya. Teraz prowadzi negocjacje z obsadą filmów J.J. Abramsa i Justina Lina.

Wśród powracających aktorów pojawiają się m.in. Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana i John Cho. Paramount oficjalnie potwierdził informację o negocjacjach z aktorami podczas kwartalnego spotkania z inwestorami.

Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że J.J. Abrams będzie producentem filmu, reżyser "WandaVision" Matt Shakman zrealizuje film, a Josh Friedman i Cameron Squiers "poprawią" scenariusz, który został napisany przez Lindsey Beer i Genevę Robertson-Dworet. Film "Star Trek" ma zadebiutować w grudniu 2023 roku.