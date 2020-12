"Nie czas umierać", "Diuna" czy "Czarna Wdowa" to tylko początek listy filmów, na których premiery czekamy od wielu miesięcy. Co jeszcze mamy nadzieję zobaczyć w nadchodzącym, 2021 roku?

Rok 2020 nie był rokiem szczęśliwym dla branży filmowej. W związku z pandemią koronawirusa produkcje były przerywane, kina zamykane, a premiery przekładane (niektóre kilkukrotnie). Zastój spowodowany sytuacją na świecie skłonił wiodące wytwórnie do ryzykownych decyzji o udostępnianiu swoich gorących tytułów od razu w internecie. Twórcy, kiniarze i kinomani wciąż liczą jednak na to, że 2021 będzie łaskawszy i największe hity, które wciąż czekają na swoją premierę, uda się pokazać (i zobaczyć) na wielkim ekranie. My wytypowaliśmy 12 tytułów, bez których nie wyobrażamy sobie nadchodzących 12 miesięcy.

Premiery kinowe 2021: Filmy, na które najbardziej czekamy

Większość premier kinowych, na które czekamy w 2021 roku, miała odbyć się już w tym roku. "Nie czas umierać", "Diuna", "Czarna Wdowa" czy "Wonder Woman 1984" to tylko niektóre filmy, które w wyniku pandemii zostały skazane na wyczekiwanie na lepsze czasy. Czy te lepsze czasy nastąpią wraz z nowym rokiem? Trudno powiedzieć. Ale na pewno tego życzymy i sobie, i Wam, i całej branży filmowej. Dlatego choć sytuacja wciąż wydaje się być niepewna, optymistycznie zakładamy, że podane poniżej daty premier okażą się ostateczne.

1. "Wonder Woman 1984"

Kontynuacja bardzo udanego filmu o najsłynniejszej superbohaterce DC miała trafić do kin już w czerwcu 2020, jednak po licznych perturbacjach ostatecznie zadebiutowała w niektórych amerykańskich kinach i na HBO Max z końcem 2020 roku. Dzięki temu wiemy już, że "Wonder Woman 1984" została bardzo ciepło przyjęta przez fanów i zebrała pozytywne recenzje i tym bardziej czekamy na premierę filmu w Polsce. Produkcja w reżyserii Patty Jenkins z Gal Gadot w tytułowej roli ma trafić do kin 22 stycznia 2021 roku.

Oglądaj

2. "Zabij to i wyjedź z tego miasta"

Tego samego dnia, co nowe przygody Wonder Woman, do kin ma trafić animacja Mariusza Wilczyńskiego uznana za najlepszy film tegorocznego festiwalu w Gdyni. "Zabij to i wyjedź z miasta" to kronika PRL-owskiego dzieciństwa i młodości przeżytej w czasach transformacji, ubrana w magiczną opowieść o zmieniającej się Polsce i szarzyźnie nieoczekiwanie nabierającej rumieńców.

Oglądaj

3. "Co w duszy gra"

"Co w duszy gra" to nanimacja studia Pixar ma trafić do kin w Polsce już 29 stycznia 2021. Jej głównym bohaterem jest nauczyciel muzyki, który od zawsze marzył o karierze jazzmana. Z czasem stracił jednak swój cel, dochodząc do wniosku, że marzenie to nigdy się nie spełni. Zbieg rozmaitych wypadków sprawia jednak, że nieoczekiwanie trafia do miejsca, gdzie przyjdzie mu ponownie zastanowić się nad tym, co jest dla niego ważne i czym właściwie jest dusza.

Oglądaj

4. "Raya i ostatni smok"

"Raya i ostatni smok" to kolejna animacja z wytwórni Disneya na naszej liście. Tym razem jest to opowieść o samotnej wojowniczce, która wyrusza na poszukiwanie ostatniego istniejącego smoka, by ocalić królestwo przed złowieszczym wrogiem. Choć bajka miała trafić do kin już w 2020 roku, jej szczegóły wciąż są owiane tajemnicą. Premiera animacji "Raya i ostatni smok" została zapowiedziana na 5 marca 2021.

Oglądaj

5. "King's Man: Pierwsza Misja"

12 marca 2021 w kinach ma w końcu zadebiutować wyczekiwany prequel komiksowej serii "Kingsman", w którym główne role zagrali Ralph Fiennes, Harris Dickinson i Rhys Ifans. Film opowie o początkach tajnej organizacji, wokół której Matthew Vaughn planuje zbudować gigantyczną franczyzę.

Oglądaj

6. "Na rauszu"

Duńska komedia "Na rauszu" nie jest być może efektownym blockbusterem, który koniecznie trzeba obejrzeć w kinie, jednak na pewno warto to zrobić. Produkcja uznana za najlepszy europejski film 2020 roku opowiada o grupie nauczycieli z liceum, którzy zawierają pakt, w ramach którego postanawiają spędzać życie pod wpływem niewielkich ilości alkoholu. W roli głównej Mads Mikkelsen. Premiera 19 marca 2021.

Oglądaj

7. "Nie czas umierać"

Jeśli należałoby wskazać najbardziej pechowy film ze wszystkich na niniejszej liście, z pewnością byłby to 25. "Bond". Zanim pandemia zaczęła wpływać na przesunięcia daty premiery, produkcja borykała się z różnymi trudnościami, m.in. zmianą reżysera. Film jest już jednak gotowy, Daniel Craig pożegnał się z rolą i teraz pozostaje nam tylko wierzyć, że "Nie czas umierać" faktycznie trafi do kin 2 kwietnia 2021.

Oglądaj

8. "Czarna Wdowa"

Solowy film Black Widow jest tak naprawdę ostatnim brakującym ogniwem "starych" Avengersów i powinien był powstać dawno temu, na długo przed pandemią koronawirusa. Nie zamierzamy jednak spoglądać wstecz, a jeśli chodzi o przeszłość - interesuje nas tylko historia Natashy Romanoff. "Czarna Wdowa" ma trafić do kin rok po pierwotnie zaplanowanej dacie premiery - 7 maja 2021 roku.

Oglądaj

9. "Diuna"

Zapowiadana od lat, zniewalająca wizualnie nowa wersja "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve'a ma zadebiutować na ekranach kin 1 października 2021. W rolach głównych wystąpili: Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson i Jason Momoa. Wszystko wskazuje na to, że Villeneuve szykuje dla swoich fanów kolejne zapierające dech w piersiach widowisko, które nawet jeśli nie zrealizuje oczekiwanego wyniku kasowego w kinach, to zapisze się złotymi zgłoskami w historii kinematografii.

Oglądaj

10. "Eternals"

"Eternals" to drugi film Marvela, który po rocznej przerwie od superbohaterów, ma trafić na ekrany kin. W gwiazdorskiej obsadzie o grupie przedwiecznych, nieśmiertelnych istot znaleźli się: Kit Harington (Dane), Angelina Jolie (Thena), Gemma Chan (Sersi), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) i Barry Keoghan (Druig). Premiera 5 listopada 2021.

11. "Spider-Man 3"

"Spider-Man 3" to kolejna odsłona serii o Człowieku-Pająku z Tomem Hollandem w roli głównej, która nie ma jeszcze tytułu ani zwiastuna, za to jest przedmiotem największej ilości plotek. Jeśli wszystkie się potwierdzą, 3. część serii będzie jednym z największych crossoverów w dziejach kina, w którym zobaczymy wszystkich aktorów ze wszystkich poprzednich filmów o Spider-Manie. Na razie jednak nic nie jest pewne na 100% i na wiarygodne informacje przyjdzie nam poczekać do 17 grudnia 2021.

12. "Matrix 4"

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rok 2021 zakończy powrót jednego z najsłynniejszych filmów sci-fi w dziejach kina. "Matrix 4" zgromadził w obsadzie Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss oraz szereg nowych gwiazd. Szczegóły wciąż są owiane tajemnicą. Premiera została zapowiedziana na 22 grudnia 2021.