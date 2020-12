Filmy Christophera Nolana jako gry wideo? Reżyser jest na tak

Christopher Nolan jest jednym z najpopularniejszych reżyserów ostatnich lat. Praktycznie każdy jego film cieszy się zainteresowaniem wśród widzów i dobrze przyjęty przez krytykę. Czy niebawem filmografia Nolana stanie się równie istotna dla miłośników gier wideo?

Filmy Nolana przełożone na język gier wideo?

Rok 2020 z powodu pandemii koronawirusa nie był zbyt szczęśliwym okresem dla Hollywood. Nolan był jednym z nielicznych reżyserów, których film trafił do kin. Ostatnim tytułem filmowca jest "Tenet" z Johnem Davidem Washingtonem, Robertem Pattinsonem i Elizabeth Debicki w rolach głównych.

To właśnie ta produkcja była głównym tematem sesji Q&A zorganizowanej przez Movieclips, w której gościł Christopher Nolan. Podczas rozmowy padło wiele pytań na temat samego "Teneta", jak i bardziej ogólnych zagadnień. Jedno z pytań dotyczyło zdania Nolana na temat przeniesienia jego filmów na język gier wideo. Prowadzący rozmowę Geoff Keighley zamieścił ten fragment spotkania na swoim Twitterze.

Czy Chris Nolan chciałby, aby któryś z jego filmów został zaadaptowany na język gier? Oto co powiedział w części naszej rozmowy, której pełny zapis znajdziecie na YouTube.

Chociaż Nolan stwierdził, że skoro proces powstawania filmu jest skomplikowany i zajmuje dużo czasu, to w przypadku gier musi to wyglądać jeszcze trudniej, był nastawiony do pytania bardzo pozytywnie.

Zwrócił też uwagę na ważny aspekt adaptacji filmów na język gier - to nie może być jedynie generyczny tytuł w jakiś sposób powiązany z kinową produkcją, służący jedynie zarabianiu pieniędzy. Reżyser chciałby, żeby gra, podobnie jak film miała określony klimat i przesłanie.

Tak samo, gdy ktoś robi adaptację filmową gry wideo, nie chcesz po prostu naszkicować tej marki. Chcesz, aby było to coś wspaniałego. (...) Myślę, że poświęcam wszystko filmowi i widzę, jakie to trudne, więc [praca nad grą - przyp. red.] nie może być lekka, ale zdecydowanie jest to coś, co mnie interesuje. To niesamowity świat.

Okazuje się również, że najbardziej "growa" produkcja Nolana - "Incepcja", miała doczekać się cyfrowej wersji. Twórcy "w połowie drogi" wspólnie z filmowcem zadecydowali, że projekt nie ma sensu i zakończyli go.

Czy w przyszłości gra na podstawie "Dunkierki" wyprze serię Call of Duty, a Batman: Arkham zostanie zastąpione egranizacją trylogii "Batmanów" Nolana? Przekonamy się za jakiś czas. Pełny zapis rozmowy z Nolanem jest dostępny na YouTube Movieclips.