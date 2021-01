W czasach gdy serwisy streamingowe siłą rzeczy zastępują nam kina, Netflix przygotował ofertę godną największych ekranów w najbardziej prestiżowych salach kinowych. W 2021 roku na Netflix zobaczymy dzieła oscarowych twórców nagradzanych w Cannes i Wenecji, takich jak: Jane Campion, Adam McKay i Paolo Sorrentino. W serwisie będziemy mogli też obejrzeć najnowsze produkcje w reżyserii Zacka Snydera, Joe Wrighta czy Antoine'a Fuguy, a przede wszystkim podziwiać najjaśniejsze gwiazdy na hollywoodzkim firmamencie. W premierowych filmach Netfliksa w 2021 roku pojawią się m.in. Leonardo DiCaprio, Chris Hemsworth, Jason Momoa, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Idris Elba, Benedict Cumberbatch, Gary Oldman, Timothee Chalamet, Jeremy Irons, Jake Gylenhaal, Cate Blanchett, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Sandra Bullock oraz wiele, wiele innych gwiazd. Netflix przygotował specjalne wideo promujące swoje premiery a.d. 2021, zaś my wybraliśmy najciekawsze z nich, by przybliżyć Wam najważniejsze filmy na Netflix w 2021 roku.

Filmy Netflix: Zapowiedź premier 2021 roku [WIDEO]

"Red Notice" z Ryanem Reynoldsem, Gal Gadot i Dwaynem Johnsonem, western z Idrisem Elbą "The Harder They Fall", debiut reżyserski Halle Berry pt. "Bruised" czy musical "tick, tick... BOOM!" z Andrew Garfieldem, to tylko niektóre tytuły, których zapowiedzi zobaczycie w poniższym materiale wideo. W zwiastunie prezentującym premiery Netflix w 2021 roku znalazły się też zajawki "Escape from Spiderhead" z Chrisem Hemsworthem, "Sweet Girl" z Jasonem Momoą i "Don't Look Up" z Leonardo DiCaprio. Patrzcie i podziwiajcie:

Oglądaj

Netflix: najważniejsze premiery 2021 roku

Powyższe wideo przykuło Waszą uwagę i macie ochotę na więcej? Poniżej prezentujemy opisy najważniejszych filmowych premier na Netflix w 2021 roku:

1. RED NOTICE, reż. Rawson Marshall Thurber

Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds w pełnej akcji produkcji w reżyserii Rawsona Marshalla Thurbera ("Millerowie", "Agent i pół", "Drapacz chmur") pt. "Red Notice". Publikacja przez Interpol czerwonej noty ma stanowić globalne wezwanie do wytropienia i schwytania najbardziej poszukiwanych jednostek na świecie. Kiedy brawurowy napad zmusza do współpracy czołowego profilera FBI (Johnson) oraz dwoje rywalizujących ze sobą przestępców (Gadot, Reynolds), wszystko się może zdarzyć.

2. SWEET GIRL, reż. Brian Andrew Mendoza

Jason Momoa w roli zrozpaczonego męża, który poprzysięga zemstę na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego żony. Jednocześnie musi chronić jedyną rodzinę, która mu pozostała - swoją córkę.

3. DON'T LOOK UP, reż. Adam McKay

Nagrodzony Oscarem twórca "Big Short" i "Vice" w 2021 roku za pośrednictwem Netflix przedstawi historię dwóch astronomów, którzy mimo swojej niskiej pozycji w naukowej hierarchii są zmuszeni przeprowadzić olbrzymią medialną kampanię, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą asteroidą. W gwiazdorskiej obsadzie "Don't Look Up" znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi, Himesh Patel i Matthew Perry.

4. ESCAPE FROM SPIDERHEAD, reż. Joseph Kosinski

Chris Hemsworth i Miles Teller w thrillerze opartym na opowiadaniu George'a Saundersa. W niedalekiej przyszłości dwóch młodych skazańców próbuje uporać się ze swoją przeszłością w zakładzie kierowanym przez genialnego wizjonera, który prowadzi na więźniach eksperymenty przy użyciu narkotyków zmieniających emocje. Za kamerą reżyser filmów "Niepamięć", "Tron: Dziedzictwo" i "Top Gun: Maverick".

5. ARMIA UMARŁYCH, reż. Zack Snyder

Najnowszy film Zacka Snydera, którego scenariusz napisał na podstawie własnego opowiadania. Gdy ulice Los Angeles atakują zombie, grupa najemników podejmuje ryzykowną próbę i wkracza w strefę kwarantanny, żeby przeprowadzić największy napad w historii. W obsadzie "Armii umarłych" znaleźli się Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone i Michael Cassidy.

6. CONCRETE COWBOY, reż. Ricky Staub

Zapowiadana od dłuższego czasu produkcja Netfliksa z Idrisem Elbą i Calebem McLaughlinem w rolach głównych w końcu ujrzy światło dzienne w 2021 roku. "Concrete Cowboy" to opowieść o niepokornym nastolatku (McLaughlin), który spędzając lato w północnej Filadelfii, zostaje uwikłany w rzeczywistość świata przestępczego i barwną subkulturę miejskich kowbojów, do której należy jego ojciec (Elba). Za podstawę scenariusza posłużyła powieść "Ghetto Cowboy" Grega Neri.

7. THE HARDER THEY FALL, reż. Jeymes Samuel

Kolejna pozycja z Idrisem Elbą w obsadzie i kowbojami w temacie. "The Harder They Fall" to pełnoprawny western, w którym wyjęty spod prawa Nat Love (Jonathan Majors) odkrywa, że jego wróg - Rufus Buck (Idris Elba), został wypuszczony z więzienia. Nat zbiera swój gang, aby odnaleźć Rufusa i się zemścić. Obok Majorsa i Elby, w obsadzie znalazła się m.in. Zazie Beetz znana jako Domino z "Deadpoola 2" i obiekt westchnień "Jokera" z 2019 roku.

8. THE POWER OF THE DOG, reż. Jane Campion

Nagrodzona Oscarem, Złotą Palmą w Cannes i nagrodą specjalną w Wenecji Jane Campion przygotowała dla Netflix adaptację powieści Thomasa Savage’a z 1967 roku. "The Power of the Dog" to opowieść o bogatych braciach z Montany, którzy są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. Podczas gdy Phil (Benedict Cumberbatch) jest pełen wdzięku, inteligentny i okrutny, George (Jesse Plemons) jest powściągliwy, skrupulatny i delikatny. Obaj są współwłaścicielami największego rancza w dolinie Montany. To miejsce dla twardych mężczyzn, gdzie nie odczuwa się wpływów szybko modernizującego się XX wieku i każdy czci postać Bronco Henry'ego, najlepszego kowboja, jakiego kiedykolwiek widział Phil. Kiedy George potajemnie poślubia miejscową wdowę Rose (Kristen Dunst), zszokowany i wściekły Phil rozpoczyna sadystyczną, bezwzględną wojnę, aby całkowicie zniszczyć swoją szwagierkę. Jako pionka w grze wykorzystuje jej syna Petera.

9. THE GUILTY, reż. Antoine Fuqua

Akcja filmu "The Guilty" rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą. W obsadzie prócz Jake'a Gyllenhaala, znaleźli się m.in. Peter Sarsgaard, Riley Keough i Ethan Hawke.

10. THE WOMAN IN THE WINDOW, reż. Joe Wright

"The Woman in the Window" to ekranizacja powieści A.J. Finn. Opowiada o kobiecie cierpiącej na agorafobię, która mieszka samotnie w Nowym Jorku. Kiedy zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów, staje się świadkiem niepokojącego aktu przemocy. W rolach głównych: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh i Julianne Moore.

11. BLONDE, reż. Andrew Dominik

Kolejny film o Marylin Monroe. Tym razem jednak z zupełnie nowatorskiej perspektywy. Jednym z producentów jest Brad Pitt, a jego fabuła oparta została na bestsellerowej powieści pięciokrotnej finalistki Pulitzera, Joyce Carol Oates. "Blonde" to śmiała interpretacja losów słynnego symbolu seksu, która przedstawia fikcyjny portret modelki, aktorki i wokalistki w latach 50. i 60., nakreślony ze współczesnej perspektywy świata celebrytów. W filmie wystąpią m.in. Ana de Armas i Adrien Brody.

12. MALCOLM I MARIE, reż. Sam Levinson

Sam Levinson ponownie łączy siły z Zendayą i Johnem Davidem Washingtonem w nostalgicznym, romantycznym dramacie. Pewien filmowiec (Washington) i jego dziewczyna (Zendaya) wracają do domu po uroczystej premierze filmu w oczekiwaniu na fantastyczne recenzje i finansowy sukces. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje na temat ich związków wystawiające na próbę siłę ich miłości. We współpracy z operatorem Marcellem Revem Levinson stworzył film równie świeży, co oryginalny. To oda do wielkich hollywoodzkich romansów, a także szczery wyraz wiary w przyszłość kina. "Malcolm i Marie" to produkcja o dużym oscarowym potencjale, którą zobaczymy na Netflix już 5 lutego 2021.

13. MUNICH, reż. Christian Schwochow

Zrealizowany na podstawie światowego bestsellera Roberta Harrisa film "Munich" przedstawia historię sierpnia 1938 roku, kiedy Europa stoi na krawędzi wojny. Adolf Hitler przygotowuje się do inwazji na Czechosłowację, a rząd Neville'a Chamberlaina desperacko szuka pokojowego rozwiązania. Napięcia między państwami rosną, dlatego brytyjski urzędnik Hugh Legat i niemiecki dyplomata Paul von Hartmann wyjeżdżają do Monachium na nadzwyczajną konferencję. Rozpoczynają się negocjacje, a dwoje starych przyjaciół trafia w sam środek politycznych intryg, które narażają ich na prawdziwe niebezpieczeństwo. Czy można zapobiec wojnie, kiedy cały świat patrzy i jeśli tak, to za jaką cenę? W roli głównej Jeremy Irons.

14. BRUISED, reż. Halle Berry

Debiut reżyserski Halle Berry, w którym obsadziła się w roli byłej zawodniczki MMA, walczącej o odzyskanie prawa do opieki nad synem i pragnącej wrócić do wyczynowego sportu.

15. THE HAND OF GOD, reż. Paolo Sorrentino

Listę najważniejszych filmowych premier Netfliksa w 2021 roku zamyka owiane tajemnicą dzieło twórcy "Wielkiego piękna" i "Młodego papieża". Paolo Sorrentino po raz kolejny w roli autora scenariusza i reżysera zapowiada: "The Hand of God" to pierwszy film w mojej karierze, który przedstawia to, co intymne i osobiste, to powieść o kształtowaniu się, która jest jednocześnie żartobliwa i bolesna.

Pełna lista filmowych nowości na Netflix w 2021 roku

Poza wymienionymi powyżej produkcjami o największym (naszym zdaniem) potencjale, w 2021 roku na pewno warto będzie zwrócić uwagę także na tytuły takie jak: "The Last Mercenary" z Jeanem-Claudem van Dammem w roli głównej; thriller Alexandre'a Ajy o kobiecie uwięzionej w kriokomorze ("O2"); francuska komedia o mieszkańcach bloku przy "8 Rue de l'Humanité", którzy postanawiają spędzić lockdown na wsi; szalone i pełne akcji sci-fi "Gdy sen nie nadchodzi" z Giną "Jane the Virgin" Rodriguez w roli głównej; musical "tick, tick... BOOM!" z Andrew Garfieldem w roli głównej; niezatytułowane jeszcze dzieło, w którym Sandra Bullock wciela się w brutalną przestępczynię z nadzieją na resocjalizację; a także familijne "Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie".

Już teraz w serwisie dostępne są "Cząstki kobiety" z brawurową rolą Vanessy Kirby, w najbliższy piątek 15 stycznia 2021 na Netflix zadebiutuje film "W strefie wojny" z udziałem Anthony'ego Mackie, a z końcem miesiąca zobaczymy "Wykopaliska" o bogatej wdowie (Carey Mulligan), która zatrudnia archeologa-amatora (Ralph Fiennes) do przeprowadzenia wykopalisk na terenie jej posiadłości.

Pełną listę premier filmów Netfliksa w 2021 roku prezentujemy poniżej w porządku alfabetycznym:

8 Rue de l'Humanité*

A Boy Called Christmas

A Castle for Christmas

Afterlife of the Party

Armia umarłych

A Week Away

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Beauty

Beckett

Biały tygrys (22 stycznia)

Blonde

Blood Red Sky*

Bruised

Concrete Cowboy

Cząstki kobiety (7 stycznia)

Don't Look Up

Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze

Dwóch Ojców*

Dzień na tak (12 marca)

Escape from Spiderhead

Fear Street Trylogia

Fever Dream*

Fuimos Canciones*

Gdy sen nie nadchodzi

Intrusion

Kate

Love Hard

Malcolm i Marie (5 lutego)

Monster

Moxie (3 marca)

Munich*

Niezatytułowana komedia romantyczna Alicii Keys

Niezatytułowany film Alexandre’a Moratto*

Niezatytułowany projekt Grahama Kinga

Nightbooks

Night Teeth

No One Gets Out Alive

O2*

ʻOhana: Najcenniejszy skarb (29 stycznia)

O wszystko zadbam (19 lutego)**

Pranksterzy w trasie

Red Notice

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Róża Bombaju

Skater Girl

Stowaway**

Sweet Girl

The Guilty

The Hand of God*

The Harder They Fall

The Kissing Booth 3

The Last Letter from Your Lover**

The Last Mercenary*

The Loud House Movie

The Power of the Dog

There's Someone Inside Your House

The Starling

The Swarm*

The Woman in the Window

Things Heard and Seen

Thunder Force

tick, tick...BOOM!

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

W strefie wojny (15 stycznia)

Wykopaliska (29 stycznia)

Zamiana z księżniczką 3

*film nieanglojęzyczny

**film nie będzie dostępny globalnie