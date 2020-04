Filmy dla dorosłych - Top 10 najlepszych produkcji

Nie lubicie poprawności politycznej? Nie razi Was przemoc, wulgaryzmy, seks i zażywanie środków odurzających? Wolicie historie brutalne, ale prawdziwe niż pogodne, lecz mało realistyczne? To dobrze trafiliście. Oto 10 najlepszych filmów dla dorosłych!

Top 10 filmów dla dorosłych

Pojęcie "filmy dla dorosłych" jest bardzo względne tak jak granica dorosłości człowieka. Istnieją jednak pewne standardy społeczne, które regulują, co może oglądać osoba prawnie dorosła, a co młodziak, który ma jeszcze mleko pod wąsem. Z tego powodu na całym świecie istnieją ograniczenia wiekowe obejmujące wypuszczane w kinach filmy. W USA produkcje przeznaczone dla osób dorosłych są na przykład oznaczone kategorią R. Postanowiliśmy pójść za tym kluczem i stworzyć listę 10 najlepszych produkcji ostemplowanych tym znaczkiem.

"Pasja", reż. Mel Gibson (2004)

Kontrowersyjne dzieło Mela Gibsona o powiadające o ostatnich chwilach życia Jezusa, w którego wcielił się James Caviezel. Gibson postanowił odejść od zwyczajowego ukazywania męki Chrystusa i postawił na realistyczne, pełne brutalizmu sceny tortur, które zgotowali mężczyźnie podającego się za Mesjasza Rzymianie. Produkcja może pochwalić się wieloma krwawymi scenami, których pozazdrościłby nie jeden horror.

"Kac Vegas", reż. Todd Phillips (2009)

Film z gatunku lekkich, łatwych i przyjemnych komedii, które jednak posiadają zbyt wiele elementów dla dorosłych, by mogły być pokazywane nieletnim widzom. Historia opowiada o przygodzie w Las Vegas czwórki przyjaciół, w których wcielili się Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis i Justin Bartha. Udali się do Miasta Grzechu, by świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Impreza rozkręciła się tak bardzo, że nie tylko zgubili przyszłego pana młodego, ale również, obudzili się z ogromnym kacem, niemowlakiem i tygrysem w pokoju hotelowym. Robią więc wszystko by przypomnieć sobie, co działo się poprzedniej nocy i posprzątać cały ten bałagan.

"Oczy szeroko zamknięte", reż. Stanley Kubrick (1999)

Ostatni film cenionego reżysera Stanleya Kubricka. "Oczy szeroko zamknięte" to thriller erotyczny z Tomem Cruisem i Nicole Kidman w rolach głównych. Widz śledzi życie na pozór idealnej pary, która odniosła życiowy sukces. Szybko jednak okazuje się, że w małżeństwie tytułowych bohaterów panuje nuda. Ceniony lekarz Bill Harford zaczyna rozumieć, że powodem frustracji są niespełnione fantazje erotyczne, które powoli zaczyna wcielać w życie. Małżonkowie coraz bardziej się od siebie oddalają, co zaczyna prowadzić do prawdziwej tragedii.

"Deadpool", reż. Tim Miller (2016)

Do niedawna filmy superbohaterskie kojarzyły się głównie z produkcjami dla 13-latków o herosach w kolorowych rajtuzach ratujących świat. Ten stereotyp raz na zawsze przełamał film "Deadpool" - historia o niepoprawnym najemniku, który zyskuje supermoce i postanawia wykorzystać je do swoich własnych celów, przeżywając przy tym wiele absurdalnych przygód. W roli głównej wystąpił oczywiście niezastąpiony i słynący z charakterystycznego poczucia humoru Ryan Reynolds.

"Django", reż. Quentin Tarantino (2012)

W zasadzie wszystkie filmy Quentina Tarantino są przeznaczone dla widzów dorosłych ze względu na charakterystyczne elementy znajdujące się w dziełach tego filmowca. Ile jednak razy można wspominać o "Pulp Fiction", "Wściekłych psach" czy "Bękartach wojny"? Z tego powodu postanowiliśmy wywołać do tablicy genialną produkcję Tarantino, która jest trochę niedoceniana. "Django" to tarantinowski western opowiadający o tytułowym bohaterze (Jamie Foxx), który sprzeciwia się rasistowskim obyczajom, by ratować swoją ukochaną (Kerry Washington). Robi to, po drodze zostawiając po sobie krwawą masakrę.

"Kot Fritz", reż. Ralph Bakshi (1972)

Chociaż animacja zazwyczaj kojarzy się z kinem dla dzieci, istnieją filmy rysunkowe, które dla najmłodszych widzów zdecydowanie się nie nadają. Jednym z nich jest kinowa adaptacja undergroundowego komiksu "Kot Fritz", którą do życia powołał legendarny twórca filmów animowanych Ralph Bakshi. Chociaż produkcja opowiada o antropomorficznych zwierzątkach, produkcja jest satyrycznym spojrzeniem na amerykańskie społeczeństwo lat 60., a tytułowy kocur nie odmawia sobie używek i niezobowiązujących relacji z kobietami.

"Monster", reż. Patty Jenkins (2003)

Wstrząsająca historia oparta na prawdziwych wydarzeniach przedstawia wycinek z życia prostytutki Aileen Wuornos (Charlize Theron), która jest w związku z młodszą od siebie dziewczyną imieniem Selby (Christina Ricci). Szybko okazuje się, że romans zmienia się w o wiele bardziej skomplikowaną relację. Tym bardziej że Aileen zaczyna przejawiać mordercze instynkty.

"Joker", reż. Todd Phillips (2019)

Jeden z najgłośniejszych filmów 2019 roku. Kolejna superbohaterska produkcja, która przeczy tradycyjnemu spojrzeniu na ten podgatunek kina akcji. Głównym bohaterem jest bowiem Joker - największy wróg Batmana. Film opowiada jednak o wydarzeniach poprzedzających przestępczą karierę szalonego złoczyńcy. Urealnia też postać, próbując odpowiedzieć na pytanie, co wpłynęło na mężczyznę z problemami psychicznymi, zmieniając go w maniakalnego psychopatę. Kolejna pozycja, będąca w rzeczywistości portretem całego społeczeństwa. W roli tytułowej wystąpił fenomenalny Joaquin Phoenix.

"Egzorcysta", reż. William Friedkin (1973)

Klasyka horroru, która jest ceniona nie tylko przez miłośników tego gatunku. Przełomowy film Williama Friedkina, opowiadający o opętanej dziewczynce (Linda Blair), której pomóc może jedynie tytułowy duchowny - ojciec Merrin (Max von Sydow). Egzorcysta nie tylko musi uporać się z mroczną siłą nawiedzającą 12-latkę, ale również z własnymi demonami. Film mimo upływu lat nadal robi wrażenie. Nie bez powodu widzowie, oglądający "Egzorcystę" w 1973 roku mdleli z wrażenia.

"Milczenie owiec", reż. Jonathan Demme (1991)

Jeden z najsłynniejszych thrillerów w historii kina, który zasłynął dzięki niesamowitym rolom Jodie Foster i Antony'ego Hopkinsa. Agentka FBI Clarice Starling stara się rozwiązać zagadkę tajemniczego seryjnego mordercy. Postanawia zwrócić się o pomoc do psychiatry, który sam dokonał wielu przerażających zbrodni, wliczając w nie kanibalizm. Hannibal Lecter zgadza się na odnalezienie psychopaty, jednocześnie prowadząc chorą grę z młodą kobietą.

Jak widać, filmy dla dorosłych nie koniecznie muszą być historiami o zabarwieniu erotycznym lub pełnymi brutalnych scen horrorami. Niektóre treści nawet w pozornie niewinnych komediach są uznawane za zbyt trudne lub niebezpieczne dla młodego, nieukształtowanego w pełni umysłu. Z tego powodu istnieją ograniczenia wiekowe, które pozwalają kontrolować przekaz pewnych znaczeń. Zazwyczaj twórcy wolą stworzyć film przystępny dla jak największego grona odbiorców, ale powyższe tytuły świadczą, że ta reguła nie zawsze jest normą.

