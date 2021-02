Filmy na weekend 5-7 lutego 2021. Nowości na Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video

Szukasz dobrego filmu na weekend? Zastanawiasz się, co obejrzeć online? Nie marnuj czasu na przegrzebywanie się przez biblioteki platform streamingowych! W jednym miejscu zgromadziliśmy najciekawsze nowości Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video, które umilą wieczór, dostarczą wrażeń, przestraszą lub skłonią do refleksji.

Filmy na weekend 5-7 lutego 2021: nowości i hity online

Póki kina są jeszcze zamknięte, jedynym miejscem, gdzie znajdziemy dobre filmy na weekend wciąż pozostają platformy streamingowe. Na szczęście na Netflix, HBO GO czy Amazon Prime Video ciekawych pozycji nie brakuje. Na pierwszy weekend lutego 2021 wybraliśmy dla Was filmowe nowości, wśród których znajdziecie horror, kryminał, romans, filmy biograficzne i historyczne, superhero movie i pełną akcji pandemiczną komedię romantyczną.

1. "To my" | horror

dostępny na Netflix od 19 stycznia 2021

Ostatni film Jordana Peele'a - współczesnego mistrza horroru trafił na Netflix niespodziewanie - bez zapowiedzi w comiesięcznych raportach serwisu. Dlatego choć na słynnej platformie można oglądać go już od dwóch tygodni, wiele osób nie ma o tym pojęcia. A szkoda, bo "To my" jest być może horrorem jeszcze lepszym niż nagrodzone Oscarem "Uciekaj".

Film opowiada o czteroosobowej rodzinie, która wyjeżdża na urlop do domku po babci. Na miejscu główni bohaterowie udają się na lokalną plażę i spotykają ze znajomymi. Kiedy wracają do domku, sielanka się kończy - w posiadłości pojawiają się tajemniczy goście, którzy wyglądają dokładnie tak samo jak oni. W głównych rolach występują: zdobywczyni Oscara Lupita Nyong'o, Winston Duke i Elisabeth Moss.

2. "Kłamstwo doskonałe" | kryminał, romans

dostępny na HBO GO od 24 stycznia 2021

"Kłamstwo doskonałe" to opowieść o wytrawnym oszuście, który postanawia uwieść dobrze sytuowaną wdowę. Oboje coraz bardziej angażują się w związek, jednak mężczyzna musi stłumić uczucia do kobiety, by dokończyć swój przekręt.

Ekranizację książki "Dobry kłamca" warto obejrzeć nie tylko przez wzgląd na ciekawą intrygę, lecz przede wszystkim z powodu obsady. W główne role grających w kotka i myszkę kochanków wcielają się tutaj Ian McKellen i Helen Mirren.

3. "Obywatel Jones" | historyczny

dostępny na Netflix od 1 lutego 2021

Ostatni anglojęzyczny film Agnieszki Holland z Jamesem Nortonem, Vanessą Kirby i Peterem Sarsgaardem w rolach głównych. "Obywatel Jones" to oparta na faktach historia młodego walijskiego dziennikarza, który zyskał sławę po rozmowie z Hitlerem w 1933 roku. Ambitny Walijczyk postanowił pójść za ciosem i przygotować artykuł o innym niebezpiecznym dyktatorze. Udał się do Związku Radzieckiego, by przeprowadzić wywiad ze Stalinem.

Film został nagrodzony Złotym Lwem na Festiwalu w Gdyni w 2019 roku.

4. "Skazani na siebie" | komedia romantyczna, heist movie

dostępny na HBO GO od 5 lutego 2021

Tęsknisz za "Ocean's Eleven", a jednocześnie dobija Cię pandemia i absurdy lockdownu? Ten film będzie dla Ciebie idealny! "Skazani na siebie" to film skrajnie aktualny i jednocześnie okraszony sporą dawką eskapistycznej fantazji spod znaku heist movies.

Linda i Paxton właśnie mieli się rozstać, kiedy spowodowany pandemią koronawirusa lockdown zmusił ich do pozostania w jednym mieszkaniu. Choć zajmująca wysokie stanowisko w marketingu Linda jest na skraju załamania, a poczciwy Paxton zostaje wysłany na przymusowy urlop, ich napędzane poezją i dużymi ilościami wina wysiłki zmierzające do pokojowego współistnienia sprawiają, że na nowo odnajdują radość z bycia razem. Ożywczo działa na nich również planowanie napadu i kradzieży drogocennej biżuterii. W rolach głównych występują nagrodzona Oscarem Anne Hathaway oraz nominowany do tejże nagrody Chiwetel Ejiofor.

5. "Malcolm & Marie" | dramat

dostępny na Netflix od 5 lutego 2021

Reżyser i jego dziewczyna wracają do domu po premierze jego filmu. Bolesne wyznania i emocje sprawiają jednak, że to może być jeden z najtrudniejszych dni ich związku.

"Malcolm i Marie" to najnowsze dzieło twórcy "Euforii", w którym główne role zagrali Zendaya i John David Washington. Produkcja Sama Levinsona jest fantastycznie sfotografowaną w czerni i bieli, zachowującą jedność miejsca i czasu, intymną opowieścią o filmowcu i kinie, która ma szanse stać się jednym z najmocniejszych kandydatów w tegorocznym wyścigu o Oscary. To pozycja obowiązkowa dla każdego kinomana!

6. "Ptaki Nocy" | superbohaterski

dostępny na HBO GO od 31 stycznia 2021

Kto przegapił zeszłoroczną premierę "Birds of Prey" w kinach, ma wreszcie szanse nadrobić zaległości. Margot Robbie powraca jako Harley Quinn w adaptacji komiksu DC, który skupia się wyłącznie na dziewczynach, z którymi lepiej nie zadzierać!

7. "Wykopaliska" | dramat

dostępny na Netflix od 29 stycznia 2021

"Wykopaliska" to oparty na prawdziwej historii dramat, który na nowo przedstawia okoliczności słynnego odkrycia w Sutton Hoo w 1939 roku.

U progu II wojny światowej bogata wdowa zleca archeologowi amatorowi zbadanie mogił znajdujących się na terenie jej posiadłości. Wspólnie natrafiają na echa zamierzchłej przeszłości Wielkiej Brytanii. W głównych rolach występują Carey Mulligan, Ralph Fiennes i Lilly James.

8. "Pewnej nocy w Miami" | historyczny

dostępny na Amazon Prime Video od 14 stycznia 2021

Na koniec dorzucamy nowość z nieco mniej popularnej platformy, jaką jest Amazon Prime Video, a na której znaleźć można prawdziwe filmowe i serialowe perełki. Najnowszy film Reginy King, znanej przede wszystkim jako aktorki ("Watchmen", "Gdyby ulica Beale umiała mówić"), znalazł się na liście produkcji nominowanych do Złotych Globów w 2021 roku.

"Pewnej nocy w Miami" przedstawia wyobrażenie o wyjątkowej nocy w latach 60. XX wieku, kiedy Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke i Jim Brown spotkali się, by przedyskutować swoje role w walce o zmiany kulturowe i zakończenie segregacji rasowej na południu Stanów Zjednoczonych.

