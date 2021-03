Gdzie oglądać filmy nominowane do Oscara? Aż 31 tytułów obejrzysz online!

Zastanawiasz się, gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscarów w 2021 roku? Ponad połowa z nich - w tym zdobywca największej liczby nominacji - jest dostępna w internecie na Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Apple TV+ i YouTube oraz w innych serwisach VOD. Sprawdź, gdzie zobaczyć poszczególne tytuły.

Oscary zmieniają się wraz ze zmieniającym się światem. Jeszcze w ubiegłej dekadzie nie do pomyślenia było, by przed ceremonią filmy nominowane do Oscara (szczególnie w głównych kategoriach) można było obejrzeć gdziekolwiek poza kinem. Niektóre tytuły były w Polsce w ogóle niedostępne i do kin wchodziły znacznie opóźnione - dopiero na fali oscarowych sukcesów.

Czasy jednak mocno się zmieniły, na co olbrzymi wpływ miał rozwój platform streamingowych i produkowanego dla nich contentu. Serwisy takie jak Netflix, Amazon Prime Video czy Apple TV postanowiły zawalczyć o to, by ich pełnometrażowe produkcje traktować tak jak filmy kinowe, od których nie odstają jakością, obsadą czy nazwiskami twórców. Pandemia koronawirusa, która nawet największe hity przeniosła z wielkich ekranów do internetu, dodatkowo przyspieszyła ten proces. W efekcie w 2021 roku aż 28 filmów nominowanych do Oscara możemy obejrzeć w domu za pośrednictwem rozmaitych platform streamingowych i serwisów VOD.

Filmy nominowane do Oscara online - gdzie oglądać?

Jeśli interesuje Was, które filmy nominowane do Oscara są dostępne online, trafiliście we właściwe miejsce. By ułatwić Wam poszukiwanie oscarowych tytułów do obejrzenia w internecie, przygotowaliśmy specjalny przewodnik, z którym przygotujecie się na Oscary w 2021.

1. "Proces Siódemki z Chicago" | Netflix

Filmowa opowieść o jednym z najsłynniejszych procesów sądowych w historii. Kiedy pokojowy protest w trakcie Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową, jego organizatorów oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek.

"Proces Siódemki z Chicago" to produkcja oryginalna Netflix, która otrzymała 6 nominacji do Oscara w kategoriach: Najlepszy film, Najlepszy aktor drugoplanowy (Sacha Baron Cohen), Najlepszy scenariusz oryginalny (Aaron Sorkin), Najlepsze zdjęcia (Phedon Papamichael), Najlepsza piosenka ("Hear My Voice") i Najlepszy montaż.

Fot. materiały prasowe Netflix

2. "Mank" | Netflix

Hollywood lat 30. oczami Davida Finchera, który prezentuje je przez pryzmat doświadczeń Hermana J. Mankiewicza - uzależnionego od alkoholu scenarzysty i cynika, który ściga się z czasem, by ukończyć scenariusz "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.

"Mank" zrealizowany dla Netflix przez Davida Finchera doczekał się aż 10 nominacji Amerykańskiej Akademii Filmowej. Film powalczy o nagrodę w kategoriach: Najlepszy film, Najlepsza reżyseria (David Fincher), Najlepszy aktor pierwszoplanowy (Gary Oldman), Najlepsza aktorka drugoplanowa (Amanda Seyfried), Najlepsze zdjęcia (Erik Messerschmidt), Najlepsza muzyka oryginalna, Najlepsza scenografia, Najlepsza charakteryzacja i fryzury, Najlepsze kostiumy i Najlepszy dźwięk.

Fot. materiały prasowe Netflix

3. "Ma Rainey - Matka Bluesa" | Netflix

Film "Ma Rainey: Matka bluesa" jest adaptacją sztuki dwukrotnego zdobywcy Pulitzera, Augusta Wilsona. Opowieść o legendarnej artystce to pean na cześć potęgi bluesa i talentu artystów, którzy nie zgodzili się na to, by o ich wartości decydowały uprzedzenia i stereotypy.

Prócz pośmiertnej nominacji dla Chadwicka Bosemana w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy, produkcja Netflixa ma szanse na statuetki w kategoriach Najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Viola Davis), Najlepsza scenografia, Najlepsza charakteryzacja i fryzury oraz Najlepsze kostiumy. Łącznie obraz otrzymał 5 nominacji do Oscara.

Fot. materiały prasowe Netflix

4. "Cząstki kobiety" | Netflix

"Cząstki kobiety" to kolejna produkcja Netflixa, która znalazła się wśród filmów nominowanych w najważniejszych kategoriach. O tytuł najlepszej aktorki powalczy Vanessa Kirby, która stworzyła przejmujący obraz kobiety próbującej pozbierać się po utracie dziecka.

Fot. materiały prasowe Netflix

5. "Pewnej nocy w Miami" | Amazon Prime Video

"Pewnej nocy w Miami" to opowieść o niezwykłym spotkaniu czterech legendarnych mężczyzn - Muhammada Aliego, Malcolma X, Sama Cooke'a i Jima Browna, który określają swoje role w walce o prawa obywatelskie osób czarnoskórych.

Film nominowany do Oscara w 3 kategoriach: Najlepszy aktor drugoplanowy (Leslie Odom Jr.), Najlepszy scenariusz adaptowany (Kemp Powers) i Najlepsza piosenka ("Speak Now").

Fot. Courtesy of Amazon Studios/Capital Pictures/East News

6. "Kolejny film o Boracie" | Amazon Prime Video

"Kolejny film o Boracie", czyli "tłusta łapówka dla amerykańskiego reżimu, by naród kazachski znów być wielki", został wyprodukowany dla Amazon Prime Video i tam też można go oglądać. Obraz z Sachą Baronem Cohenem w roli głównej, będący sequelem komedii z 2006 roku, otrzymał nominacje w 2 kategoriach: Najlepsza aktorka drugoplanowa (Maria Bakalova) oraz Najlepszy scenariusz adaptowany.

Fot. SplashNews.com/East News

7. "Elegia dla bidoków" | Netflix

Ekranizacja wspomnień J.D. Vance’a, które były numerem jeden na liście bestsellerów "New York Timesa". Film "Elegia dla bidoków" opisywany jest jako poruszająca opowieść o rodzinie, która stara się przetrwać pomimo przeciwności losu. Produkcja Netflixa otrzymała 2 nominacje do Oscara - dla potencjalnie Najlepszej aktorki drugoplanowej (Glenn Close) i Najlepszych charakteryzacji i fryzur.

Fot. materiały prasowe Netflix

8. "Biały tygrys" | Netflix

Wyjątkowa historia na podstawie jednego z bestellerów "New York Timesa", wyróżnionego nagrodą Bookera. Balram Halwai (Adarsh Gourav) z dużą dawką czarnego humoru opowiada o swojej epickiej wspinaczce po drabinie sukcesu - od biednego wieśniaka do odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy we współczesnych Indiach.

"Biały tygrys" będzie walczył o Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany (Ramin Bahrani).

Fot. materiały prasowe Netflix

9. "Nowiny ze świata" | Netflix

Polski akcent wśród nominacji do Oscarów 2021. Nominację za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" otrzymał wybitny polski operator Dariusz Wolski. Produkcja o weteranie wojennym przemierzającym świat z 10-letnią dziewczynką jest nominowana łącznie w 3 kategoriach. Poza zdjęciami są to Najlepsza scenografia i Najlepsza muzyka oryginalna.

Fot. materiały prasowe Netflix

10. "Time" | Amazon Prime Video

W tej intymnej, ale też podniosłej historii miłosnej, realizowanej na przestrzeni 20 lat, nieposkromiona Fox Rich dokłada starań, by wychować swych sześciu synów i trzymać rodzinę razem, w tym samym czasie walcząc o uwolnienie jej męża z więzienia.

"Time" jest nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy film dokumentalny.

Oglądaj

11. "Kolektyw" - HBO GO

"Kolektyw" to dokument HBO Europe ukazujący wydarzenia po pożarze w klubie Colectiv w Bukareszcie w 2015 roku. Film przedstawia śledztwo dziennikarskie, dzięki któremu odkryło masowe nadużycia w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej. Produkcja została nominowana do Nagrody Akademii Filmowej w 2 kategoriach: Najlepszy film dokumentalny i Najlepszy film nieanglojęzyczny.

Oglądaj

12. "Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych" | Netflix, Youtube

Na terenie tymczasowego obozowiska położonego nieopodal Woodstocku, gdzie wakacje spędzali nastolatkowie z niepełnosprawnościami, powstał rewolucyjny ruch, który na zawsze zmienił życie młodych i stał się zalążkiem wielkiej zmiany. Film "Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych", wyreżyserowany wspólnie przez nagrodzoną Emmy Nicole Newnham i byłego uczestnika obozów Jima LeBrechta, opowiada nieznaną szerzej historię tej wyjątkowej inicjatywy. Produkcja nominowana w kategorii Najlepszy film dokumentalny.

Oglądaj

13. "Czego nauczyła mnie ośmiornica" | Netflix

Dokument "Czego nauczyła mnie ośmiornica" powstawał przez ponad 8 lat, podczas których Craig Foster nagrał ponad 3000 godzin materiału. Oglądamy w nim historię niezwykłej przyjaźni w unikalny sposób udowadniającej, jak inteligentne są zwierzęta. Obraz nominowany w kategorii Najlepszy film dokumentalny.

Oglądaj

14. "Naprzód" | Rakuten

Janko i Bogdan to dwóch nastoletnich braci elfów, którzy postanawiają zbadać, czy magia wciąż istnieje. Z okazji 16. urodzin Janka otrzymują zaklęcie, które ma pozwolić im przywołać do życia ich nieżyjącego tatę. "Naprzód" jest produkcją studia Pixar nominowana w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany.

Oglądaj

15. "Wyprawa na księżyc" | Netflix

Zdeterminowana i bystra dziewczynka z pasją do nauki buduje rakietę, aby wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna bogini Księżyca istnieje naprawdę. "Wyprawa na księżyc" otrzymała nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany.

Oglądaj

16. "Baranek Shaun Film. Farmageddon" | Netflix

"Baranek Shaun Film. Farmageddon" to pełnometrażowa opowieść o słynnym stadku, które tym razem musi zmierzyć się z nowym wyzwaniem, gdy na ich farmie ląduje obdarzona niesłychanymi mocami i nieodpartym urokiem osobistym przybyszka z odległej galaktyki o imieniu LU-LA. Baranek Shaun będzie walczył o nagrodę w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany.

Oglądaj

17. "Sekret wilczej gromady" | Apple TV+

Młoda łowczyni wyrusza wraz z ojcem do Irlandii, by zapolować na ostatnią wilczą watahę. Wkrótce zaprzyjaźnia się jednak z ceniącą wolność dziewczynką z tajemniczego plemienia, którego członkowie podobno zamieniają się nocą w wilki. "Sekret wilczej gromady" jest nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film animowany.

Oglądaj

18. "Jakby coś, kocham Was" | Netflix

Dwoje pogrążonych w żalu rodziców próbuje uporać się z bólem i emocjonalną pustką po stracie dziecka. Film nominowany w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany.

Oglądaj

19. "Piosenka dla Latashy" | Netflix

Wspomnienia i ustne relacje najlepszej przyjaciółki i kuzynki Latashy Harlins - czarnoskórej 15-latki, która na początku lat 90. została zabita przez właściciela sklepu wielobranżowego. Film nominowany w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.

Oglądaj

20. "Colette" | Youtube

90-letnia Colette Marin-Catherine mierzy się ze swoją przeszłością, odwiedzając nazistowski obóz koncentracyjny w Niemczech, gdzie zginął jej brat. Obraz otrzymał nominację w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.

Oglądaj

21. "A Concerto Is a Conversation" | Youtube

Twórca "A Concerto Is a Conversation" śledzi historię swojego dziadka Horacego Bowersa. Jako młody człowiek opuścił swój dom na południu Jim Crow, ostatecznie trafiając do Los Angeles. Stykając się z dyskryminacją na każdym kroku, on i jego żona Alice mimo wszystko założyli własny biznes. Produkcja nominowana w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.

Oglądaj

22. "Pięciu braci" | Netflix

Najnowsze dzieło Spike’a Lee to historia czterech afroamerykańskich weteranów, którzy po latach wracają do Wietnamu. "Da 5 Bloods" jest nominowany w kategorii Najlepsza muzyka oryginalna.

Oglądaj

23. "Eurovision song contest" | Netflix

Dwoje ambitnych muzyków z Islandii dostaje niepowtarzalną szansę reprezentowania swojego kraju w największym na świecie konkursie piosenki. Nominację do Oscara otrzymał utwór "Húsavík" z filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga".

Oglądaj

24. "Życie przed sobą" | Netflix

W nadmorskiej włoskiej miejscowości ocalała z Holokaustu kobieta przyjmuje pod swój dach 12‑letniego Momo, który ją okradł. Do Oscara została nominowana piosenka z filmu "Życie przed sobą" - "Io Si (Seen)" w wykonaniu Laury Pausini.

Oglądaj

25. "Niebo o północy" | Netflix

Postapokaliptyczna opowieść, w której naukowiec samotnie pracujący na Arktyce stara się powstrzymać astronautów przed powrotem do domu, gdy na świecie dochodzi do tajemniczej katastrofy. "Niebo o północy" ma szansę na statuetkę w kategorii Najlepsze efekty specjalne.

Oglądaj

26. "Misja Greyhound" | Apple TV+

Kapitan Ernest Krause dowodzi wyczerpującą misją przeprowadzenia przez Atlantyk międzynarodowego konwoju 37 alianckich okrętów z wojskiem i niezbędnym zaopatrzeniem. Film "Misja Greyhound" został nominowany w kategorii Najlepszy Dźwięk.

Oglądaj

27. "Tenet" | Player.pl, Rakuten, canalplus.com , Chili, iTunes Store

Najnowszy, dość chłodno przyjęty film Christophera Nolana. Protagonista przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. "Tenet" otrzymał nominacje do Oscara w 2 kategoriach - Najlepsza scenografia i Najlepsze efekty specjalne.

Oglądaj

28. "Emma" | canalplus.com

Anya Taylor-Joy w najnowszej wersji ekranizacji "Emmy" pióra Jane Austen. Film nominowany w 2 kategoriach - Najlepsze kostiumy i Najlepsza charakteryzacja i fryzury.

Oglądaj

29. "Mulan" | Player.pl, iTunes Store, Chili, Rakuten, Vod.pl, canalplus.com

Aktorska wersja słynnej animacji Disneya o dziewczynie, która przebiera się za chłopca, by wstąpić do armii. "Mulan" ma szansę na dwie statuetki - w kategoriach Najlepsze kostiumy i Najlepsze efekty specjalne.

Oglądaj

30. "Pinokio" | Player.pl, Ipla, Rakuten, Vod.pl, Play Now, canalplus.com

Najświeższa ekranizacja opowieści o drewnianym pajacyku, który chciał zostać prawdziwym chłopcem. "Pinokio" jest nominowany do Oscara w 2 kategoriach: Najlepsze kostiumy i Najlepsza charakteryzacja i fryzury.

Oglądaj

31. "Jedyny i niepowtarzalny Ivan" | HBO GO, Vod.pl

Adaptacja wielokrotnie nagradzanej książki o wyjątkowym gorylu. "Jedyny i niepowtarzalny Ivan" otrzymał nominację w kategorii Najlepsze efekty specjalne.

Oglądaj

93. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 25 kwietnia 2021 roku w Los Angeles. W Polsce wyniki Oscarów 2021 poznamy wczesnym rankiem 26 kwietnia.