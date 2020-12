Filmy o Jamesie Bondzie za darmo na YouTube. Niezwykła okazja dla fanów Agenta 007

Fani przygód Jamesa Bonda od kilku lat czekają na premierę 25. filmu poświęconemu słynnemu brytyjskiemu szpiegowi. Kiedy produkcja zatytułowana "Nie czas umierać" miała już trafić do kin, pojawiła się pandemia koronawirusa, przez którą premierę przełożono o niemal rok. Ale nie martwcie się. Studio MGM postanowiło pocieszyć miłośników Agenta 007 i zamieściło za darmo na YouTube 20 filmów o Jamesie Bondzie.

James Bond za darmo na YouTube. MGM udostępnia filmy o Agencie 007

Jedna z nieśmiertelnych kinowych serii, która na stałe wpisała się w krajobraz Hollywood, istnieje od niemal 60 lat. W Jamesa Bonda wcieliło się wielu znanych aktorów. W tym Sean Connery, który zmarł pod koniec października 2020 roku.

Studio MGM postanowiło sprawić fanom Bonda wcześniejszy prezent gwiazdkowy i zniosło opłaty za większość produkcji o Agencie 007. Widzowie mogą więc obejrzeć filmy o Szpiegu jej Królewskiej Mości całkowicie za darmo w serwisie YouTube. Powinni jednak się spieszyć, bo nie wiadomo do kiedy potrwa ta niezwykle atrakcyjna oferta,

By móc się cieszyć darmowymi "Bondami" potrzeba jedynie konta na YouTube i dostępu do internetu. Obecnie na YouTube bez opłat dostępne są filmy "Dokto No", "Pozdrowienia z Rosji", "Goldfinger", "Operacja Piorun", "Żyje się tylko dwa razy", "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości", "Diamenty są wieczne", "Żyj i pozwól umrzeć", "Człowiek ze złotym pistoletem", "Szpieg, który mnie kochał", "Moonrake", "Tylko dla twoich oczu", "Ośmiorniczka", "Zabójczy widok", "W obliczu śmierci". "Licencja na zabijanie", "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "20 Śmierć nadejdzie jutro". Fani mogą więc zobaczyć w głównej roli Seana Connery'ego, George'a Lazenby'ego, Rogera Moore'a, Timothy'ego Daltona i Pierce'a Brosnana. W darmowej kolekcji brakuje jedynie filmów z Danielem Craigiem, czyli "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" i "Spectre".

James Bond za darmo na YouTube w Polsce?

No dobra, ale gdzie jest haczyk? W zasadzie są dwa. Po pierwsze filmy są przerywane reklamami, więc nie można cieszyć się seansem przypominającym wizytę w kinie, czy oglądanie za pośrednictwem Blu-Ray, czy DVD. Po drugie i najważniejsze, darmowe "Bondy" są dostępne jedynie dla osób posługujących się amerykańskim numerem IP, co oznacza, że w Polsce wyświetli się komunikat o braku dostępności w naszym kraju. Internauci znajdą jednak sposoby, by obejść to obostrzenie.

Jeśli jednak wolicie obejrzeć sobie filmy o Jamesie Bondzie bez reklam, uwzględniając również najnowsze produkcje, zawsze możecie skorzystać z oferty HBO GO, w której od grudnia 2020 roku są dostępne wszystkie tytułu o Agencie 007.