Oscar Isaac jako Francis Ford Coppola. Elisabeth Moss zagra jego żonę

Elisabeth Moss dołączyła do obsady filmu o "Ojcu chrzestnym". W "Francis and the Godfather" wcieli się w Eleanor Coppolę - żonę Francisa Forda Coppoli, którego zagra Oscar Isaac.

Podczas gdy Armie Hammer opuścił obsadę serialu "The Offer" w dość nieprzyjemnych okolicznościach, produkcja filmu "Francis and the Godfather" (na ten sam temat) nie zwalnia tempa. Do obsady dołączyła właśnie kolejna wielka gwiazda. Elisabeth Moss, dwukrotna zdobywczyni Emmy, jak i Złotego Globu, za główną rolę w serialu "Opowieść podręcznej" zagra Eleanor Coppolę - żonę i matkę uznanych filmowców, która sama również zajmuje się kinem. Wcześniej ogłoszono już, że Oscar Isaac będzie miał zaszczyt kreowania 31-letniego Francisa Forda Coppoli, zaś Jake Gyllenhaal producenta z Paramountu - Roberta Evansa.

"Francis and the Godfather" - Coppola kontra Paramount

Burzliwe okoliczności powstawania "Ojca chrzestnego" są uznawane za niemal tak intrygujące, jak sam film, który do dziś uchodzi za jedno z największych arcydzieł w historii kina. Młody Coppola z autorską wizją na ekranizację powieści Mario Puzo nie chciał ugiąć się pod żądaniami wytwórni reprezentowanej przez Roberta Evansa, co doprowadziło do olbrzymiego produkcyjnego chaosu, ale ostatecznie - także do genialnego efektu i wielkich zysków.

Dwa projekty o "Ojcu chrzestnym" w produkcji

Scenariusz filmu napisał Andrew Farotte, a następnie podrasował go Barry Levinson ("Good Morning Vietnam", "Rain Man"), który także wyreżyseruje film i będzie jednym z jego producentów. "Francis and the Godfather" to jeden z dwóch projektów odsłaniających kulisy pracy nad legendarnym dziełem Coppoli. W produkcji jest obecnie także serial pt. "The Offer", w którym jeszcze do niedawna w głównej roli miał wystąpić Armie Hammer. W przeciwieństwie do pełnometrażowego filmu, który skupi się na konflikcie między reżyserem a wytwórnią, serial opowie o tworzeniu "Ojca chrzestnego" z perspektywy głównego producenta, Ala Rudy'ego.