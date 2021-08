"Free Guy" to komedia epoki cyfrowej z Ryanem Reynoldsem w roli głównej, który wszedł do kin 13 sierpnia 2021. Jest to jeden z nielicznych filmów, które możemy zobaczyć tylko w kinach, bowiem wiele wytwórni od razu decyduje się na dystrybucję nowych produkcji również na platformach streamingowych. Co ciekawe, twórcy "Free Guy" mają powody do zadowolenia, bo komedia zajmuje obecnie 1. miejsce w amerykańskim box office.

"Free Guy" bije rekordy popularności. Ryan Reynolds zdradził, czy powstanie sequel

W pierwszy weekend "Free Guy" zarobił w USA 28,4 mln dolarów i jest to o wiele więcej, niż początkowo zakładano. Jest to spory sukces, bowiem jak już wspomnieliśmy, film pokazywany jest tylko w kinie. Jest to produkcja w całości oparta na oryginalnym pomyśle, a jak wiadomo obecnie panuje moda na sequele, prequele czy adaptacje znanych nam tytułów.

"Free Guy" zadebiutował w 41 krajach zarabiając 22,5 mln dolarów, czyli w sumie twórcy mogą pochwalić się wynikiem 50,9 mln dolarów w pierwszy weekend filmu. Produkcja zbiera dobre recenzje widzów, którzy polecają sobie tytuł. "Free Guy" ma trafił na serwis VOD dopiero po 45 dniach od kinowej premiery.

"Free Guy": O czym jest najnowszy film z Ryanem Reynoldsem?

Tytułowy Facet/Guy wiedzie proste życie: jest przeciętnym urzędnikiem bankowym, ma pozytywnie nastawienie do świata i wszystkich wokół zaraża optymizmem. Wszystko się jednak zmienia, gdy Facet/Guy odkrywa, że jest bohaterem niezależnym w otwartej grze wideo „Free City”. Dystrybuowane przez studio Soonami, którym zarządza chciwy potentat Antwan (Taika Waititi), "Free City" jest szalenie popularną grą, w której królują chaos i przemoc.

Poza takimi gwiazdami jak Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Kerry, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar czy Taika Waititi w epizodach "Free Guya" pojawiają się również niektóre spośród najbardziej wpływowych postaci ze świata gier wideo. W filmie występują m.in.: Imane „Pokimane” Anys, Lannan „LazarBeam” Eacott, Seán William „Jacksepticeye” McLoughlin, Tyler „Ninja” Blevins i Daniel „DanTDM” Middleton.