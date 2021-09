Gadot, Reynolds i Johnson zachwycają w zwiastunie "Red Notice". Zobaczcie zapowiedź filmu Netflix

Red Notice - zobaczcie zwiastun filmu z Gadot, Johnsonem i Reynoldsem

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun "Red Notice" z gwiazdorską obsadą. Film skupia się na agencie FBI (Johnson), który próbuje zapobiec kradzieży wartościowych dzieł. W wyniku wielu nieporozumień jest zmuszony do współpracy ze złodziejką (Gadot) i oszustem (Reynolds). Szybko okazuje się, że stawka jest wyższa, niż pierwotnie zakładali.

Johnson był niedawno zajęty promocją "Wyprawą do dżungli", Reynolds kumplował się z gwiazdami k-popu i hype'ował "Free Guya", natomiast Gadot niedawno przywitała na świecie córeczkę. Teraz przyszedł jednak czas na połączenie sił i zaprezentowanie światu historycznego (dla Netfliksa) filmu "Red Notice":

Oglądaj

"Red Notice" to pełna akcji i humoru opowieść o czołowym profilerze FBI (Dwayne Johnson), który w związku z publikacją przez Interpol czerwonej noty o globalnym zagrożeniu, zmuszony jest połączyć siły z dwójką rywalizujących ze sobą przestępców (Gal Gadot, Ryan Reynolds).

Rawson Marshall Thunber odpowiada za scenariusz i reżyserię filmu, jest też jednym z jego producentów obok Dwayne'a Johnsona, Beau Flynn, Dany'ego Garcii i Hirama Garcii.

Film Rawsona Marshalla-Thurbera miał kosztować 150 mln dolarów (z czego pokaźną część pochłonęły gaże gwiazd), co czyni go jedną z najdroższych produkcji serwisu. Możemy wywnioskować, że będziemy mieli do czynienia z produkcją w stylu "Deadpoola" (tyle, że bez supermocy).

Premiera "Red Notice" na Netflix została zapowiedziana na 12 listopada 2021 roku.