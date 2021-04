Gal Gadot była prześladowana przez reżysera "Ligi Sprawiedliwości"? Poparła Raya Fishera

Liga Sprawiedliwości - Joss Whedon prześladował obsadę?

Niedawno na łamach The Hollywood Reporter pojawił się szczery wywiad z Rayem Fisherem, który opowiedział o swoich doświadczeniach z kręcenia "Ligi Sprawiedliwości" z 2017 roku. Chodziło konkretnie o moment, gdy na planie pojawił się Joss Whedon, któremu zlecono dokończenie filmu, kiedy Zack Snyder postanowił odejść z projektu po tragicznej śmierci swojej córki.

Aktor wcielający się w Cyborga stwierdził m.in. że Gal Gadot i Patty Jenkins (reżyserka obydwóch filmów o Wonder Woman) musiały walczyć z Whedonem o to, by przedstawił jej postać w sposób pełen szacunku. Reżyser podobno groził, że uczyni z jej postaci pośmiewisko, jeśli Gadot nadal będzie narzekała na jego decyzje scenariuszowe. Reżyser podobno otwarcie naśmiewał się z tego, jak traktował aktorów na planie.

Gadot opublikowała oświadczenie w THR:

Miałam pewne problemy z Whedonem, ale Warner Bros zajęło się sprawą w szybki i skuteczny sposób.

Oprócz tego, THR powołało się na dobre źródła z planu - według nich, Gadot miała sporo problemów z tym, jak wyglądała finalna wersja filmu. Jedną z nich był fakt, że jej postać była dużo agresywniejsza, niż w filmie "Wonder Woman". Jej zdaniem ewolucja postaci powinna przebiegać logicznie i płynnie z filmu na film. Whedon był krytycznie nastawiony do jej słów, a nawet groził, że zakończy jej karierę.

Aktorka protestowała również podczas nagrań, gdy Whedon zmuszał ją do nagrywania niektórych dialogów, które Gadot uważała za "idiotyczne i uwłaczające". Gdy Patty Jenkins próbowała wesprzeć aktorkę, spotykała się z podobną negatywną reakcją ze strony Whedona.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Gadot reagowała na sprawę Fishera - aktorka wsparła go publicznie kilka miesięcy temu na łamach LA Times. Podobne działania podjął zresztą Jason Momoa, który jawnie stwierdził, że obsada była traktowana "absolutnie ch*jowo podczas pracy z Whedonem". Gwiazdor zasugerował nawet, że Warner Bros. powinno przeprowadzić dogłębne śledztwo, by ukarać osoby odpowiedzialne za nadużywanie władzy i grożenie zakończeniem kariery.

Film w wersji kinowej był krytykowany przez fanów i recenzentów, a także był rozczarowaniem finansowym. Warner Bros. po latach postanowił pozwolić Zackowi Snyderowi na dokończenie swojej wizji i dzięki temu w marcu 2021 roku na HBO Max/HBO GO pojawiła się "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera", która pod każdym względem jest lepsza od kinowej wersji Whedona.