Gal Gadot była traktowana "szokująco źle" przez Jossa Whedona na planie "Ligi Sprawiedliwości"

Gal Gadot była zszokowana pracą z Jossem Whedonem

Wcześniej w 2021 roku dowiedzieliśmy się, że Gal Gadot i Patty Jenkins (reżyserka obydwóch filmów o Wonder Woman) musiały walczyć z Whedonem o to, by przedstawił jej postać w sposób pełen szacunku. Reżyser podobno groził, że uczyni z jej postaci pośmiewisko, jeśli Gadot nadal będzie narzekała na jego decyzje scenariuszowe. Reżyser podobno otwarcie naśmiewał się z tego, jak traktował aktorów na planie.

Gadot opublikowała wówczas oświadczenie w The Hollywood Reporter, które brzmiało:

Miałam pewne problemy z Whedonem, ale Warner Bros zajęło się sprawą w szybki i skuteczny sposób.

Aktorka niedawno odniosła się do tej sprawy ponownie w rozmowie z Elle Magazine, które przygotowało całkiem obszerny profil na temat odtwórczyni roli Wonder Woman. Aktorka niejako powtórzyła to, co wcześniej w oświadczeniach, ale w nieco bardziej osobistym tonie:

Na początku byłam bardzo skonfundowana, bo nie mogłam uwierzyć w to, co do mnie mówił. I skoro mówi to do mnie, to prawdopodobnie opowiada podobne rzeczy też innym osobom. Dlatego zrobiłam to, co uważałam za słuszne - powiedziałam ludziom, że to nie jest OK.

Dodała, że potem zaczęła "trząść drzewami, jak tylko się to stało", a następnie skomplementowała szefostwo Warner Brothers, które "zajęło się tym dość szybko":

Czy powiedziałby mi takie same rzeczy, gdybym była mężczyzną? Nie mam pojęcia i nigdy się tego nie dowiemy. Ale mam raczej silne poczucie sprawiedliwości i byłam zszokowana tym, co i w jaki sposób do mnie mówił. Ale trudno, stało się. Życie idzie dalej.

Joss Whedon kilka miesięcy temu odniósł się do słów Gadot na łamach Deadline. Jego rzecznik prasowy "zaprzeczył jakimkolwiek doniesieniom".