Gal Gadot jak James Bond. Aktorka zagra główną rolę w filmie szpiegowskim

Gal Gadot będzie super-szpiegiem w Heart of Stone

Aktorka właśnie dostała angaż do nadchodzącego filmu "Heart of Stone", oryginalnego międzynarodowego thrillera szpiegowskiego od firmy Skydance Media. Produkcja ma zaoferować nieco świeże podejście do filmów szpiegowskich, proponując widzom w roli głównej panią szpieg, co wyróżnia ją na tle "Mission: Impossible", czy filmów o Jamesie Bondzie.

Tom Harper najprawdopodobniej zostanie reżyserem filmu, a jak podaje Deadline, Gadot za udział w "Heart of Stone" ma otrzymać 8-cyfrową sumkę.

Scenariusz do filmu napiszą Greg Rucka oraz Allison Schroeder (nominacja do Oscara za "Ukryte działania"). Film wyprodukują David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger z ramienia Skydance Media, a także sama Gadot i jej partnerzy z Pilot Wave. Na razie nie padła decyzja w sprawie dystrybucji filmu, ale możliwe, że "Heart of Stone" zadebiutuje w streamingu bez premiery kinowej.

Gadot zobaczymy niedługo w tytułowej roli w filmie "Wonder Woman 1984", który ma zadebiutować na HBO Max jeszcze w tym roku (polską premierę kinową ustalono na 22 stycznia 2021 roku). Następna w kolejce jest "Śmierć na Nilu" w reżyserii Kennetha Branagha z gwiazdorską obsadą. Aktorka niedawno zakończyła prace nad "Red Notice" dla Netfliksa, w którym na ekranie będą jej towarzyszyli Ryan Reynolds oraz Dwayne Johnson. Niestety, data premiery filmu jest nieznana.

Jednym z najciekawszych projektów z jej udziałem jest natomiast "Cleopatra", którą przygotuje wraz z Patty Jenkins (reżyserka obydwóch części przygód Wonder Woman). Jak twierdzi sama zainteresowana, była to jedna z jej najbardziej wymarzonych ról, więc możemy się spodziewać, że Gadot da z siebie w tym filmie wszystko.

Data premiery szpiegowskiego "Heart of Stone" na razie nie jest znana.