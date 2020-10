Genialne tłumaczenie tytułu filmu "Snake Dick". To się nawet filozofom nie śniło

Był "Wirujący seks", była "Szklana pułapka", jest też "Legion samobójców". Krótko mówiąc, Polska jest pełna kwiatków wśród tłumaczeń tytułów zagranicznych filmów. Czasami trafi się jednak absolutna perełka, która jest wręcz lepsza od oryginału. Tak jest w filmem "Snake Dick", który w nadwiślańskim kraju znany będzie jako... "Kutasssss".

Snake Dick z absolutnie genialnym polskim tytułem

Film pojawił się w programie Warszawskiego Festiwalu Filmowego, gdzie przy okazji zdradzono jego polski tytuł. Ten brzmi "Kutasssss". Tak, wiemy doskonale, że już go napisaliśmy, ale jest zbyt genialny, by wymienić go tylko raz. "Kutasssss". Majstersztyk.

Film "Kutasssss" jest również zapowiadany bardzo interesującym opisem fabuły. W nim możemy przeczytać, że "Jill ma węża, a Julia ma flet. W duecie są sekretną bronią do walki z ciemnością". No i fajnie, brzmi nieźle.

Oprócz tego miłą inicjatywą ze strony twórców jest fakt, iż udostępnili "Kutasssssa" w całości w internecie. Smacznego: