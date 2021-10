George Clooney twierdzi, że Ben Affleck "spie*rzył Batmana"

Aktor niedawno pojawił się na premierze filmu "The Tender Bar", którego reżyserem jest sam Clooney, natomiast Ben Affleck zagrał w nim główną rolę. Tam dziennikarz Variety zapytał się gwiazdora, czemu tak długo zwlekał z ponowną współpracą z Affleckiem.

Ben Affleck i Michael Keaton powrócą do roli Batmana w filmie "The Flash"

Panowie zrealizowali wcześniej m.in. "Operację Argo", która przyniosła im Oscara za Najlepszy film pełnometrażowy (Affleck był reżyserem i zagrał główną rolę, Clooney był natomiast producentem). Clooney w bardzo suchy i śmiertelnie poważny sposób wyjaśnił:

Nie chciałem z nim pracować z bardzo oczywistych względów. Tak bardzo spie*przył Batmana, z którego ja zrobiłem tak bardzo szanowaną i porządną franczyzę. O tak, jak najbardziej to zrobiłem. To moja zasługa.

Dziennikarz Variety postanowił kontynuować żart, więc zapytał się, czy to zatem oznacza, że nie pojawi się w "The Flash". W filmie mają bowiem wystąpić Ben Affleck i Michael Keaton, którzy odtwarzali role w poprzednich latach:

Prawda jest taka, że nie chciałem tego robić... Nie, nie pytali mnie. Wiesz, kiedy niszczysz franczyzę w taki sposób, jak zrobiłem to ja, to twórcy raczej odwracają wzrok, gdy przychodzi czas na Flasha.

W trakcie rozmowy żona aktora, Amal Clooney, dodała, że nigdy w życiu nie widziała filmu "Batman i Robin" - mąż jej na to nie pozwala. Clooney wyjaśnił:

Są pewne filmy, które są za ciężkie. Chciałbym, żeby moja żona miała do mnie chociaż trochę szacunku. Wolałbym też, żeby nie widziały ich nasze bliźniaki. To trochę słabe, kiedy 4-letni dzieciak mówi: "To jest kijowe!". To by było ciężkie.