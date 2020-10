George Lucas również planował zabić Luke'a Skywalkera w "Star Wars VIII"

Trylogia VII - IX "Gwiezdnych wojen" na zawsze zapisze się w kinematografii jako przykład zmarnowanego potencjału. Filmy były dość rozczarowujące pod niemal każdym względem (oprócz wizualnym), a niektóre decyzje fabularne nawet lata po premierze są uznawane za słabe, czy nawet idiotyczne. Wygląda na to, że te same "słabe, czy nawet idiotyczne" pomysły miał też George Lucas - i nie, nie mówimy tu tylko o fakcie powstania Jar Jar Binksa.

Tak jak wspomnieliśmy, niedawno na rynku pojawiła się książka "Star Wars: Fascinating Facts" autorstwa Pablo Hidalgo, twórcy encyklopedii Gwiezdnych Wojen oraz członka Lucasfilm Story Group. Ten podzielił się fragmentem, w którym dowiadujemy się właśnie, że Lucas planował uśmiercić Luke'a Skywalkera w swojej wersji nowej trylogii, którą przekazał Disneyowi podczas sprzedaży praw do marki.

Jak czytamy w książce:

Czytając kolejne fragmenty, które zdradzają nam więcej szczegółów na temat Luke'a w wersji Lucasa dowiadujemy się, że właściwie jego wizja została mniej więcej zrealizowana. Sam reżyser opowiadał, że Rey podróżująca by znaleźć Luke'a ma przywodzić na myśl Willarda szukającego Kurtza w "Czasie apokalipsy":

Chociaż Luke Skywalker jest widoczny zaledwie przez chwilę w "Przebudzeniu Mocy", to rysownicy musieli sobie sporo wyobrazić przez fragmenty historii, która miała być zrealizowana. Rey otrzymała misję, by odnaleźć Luke'a Skywalkera. George Lucas stwierdził, że to jak Willard płynący w górę rzeki, aby znaleźć pułkownika Kurtza, co było nawiązaniem do "Czasu apokalipsy". Luke również miał być złamanym człowiekiem, z dala od cywilizacji, którego trzeba wyciągnąć z ciemności. "