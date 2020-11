"Godzilla kontra Kong" nie trafi do kin? Netflix i HBO walczą o prawa do filmu

Na spektakularny pojedynek nowych wersji Godzilli i King Konga fani czekają od bardzo dawna. Film zaliczył opóźnienie z powodu pandemii koronawirusa. Czy to możliwe, że widowisko finalnie nie pojawi się w kinach, tylko trafi od razu na jedną z platform streamingowych?

"Godzilla kontra Kong" na Netflix lub HBO?

Długo wyczekiwany crossover zapowiedziany w filmie z 2017 roku "Kong: Wyspa Czaszki" miał oryginalnie trafić do kin w listopadzie 2020 roku. Niestety sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusiła twórców do przesunięcia premiery "Godzilla kontra Kong" na rok 2021. Czy zamiast pojedynku wielkiego goryla z ogromnym jaszczurem zobaczymy potyczkę HBO Max z Netfliksem?

Jak podaje The Hollywood Reporter, przedstawiciele studia Warner Bros. - obecnego dystrybutora nadchodzącego tytułu, rozważają zrezygnowanie z premiery kinowej i podążenie drogą, którą obrało kilku konkurentów. Zresztą raz podjęto już podobną decyzję - "Wonder Woman 1984" w USA trafi w tym samym czasie zarówno do wciąż otwartych kin, jak i do bazy HBO Max.

Do plotek na temat rzekomego przeniesienia premiery z kin na platformy streamingowe odniósł się rzecznik prasowy Warner Bors., który w dość zwięzły sposób zaprzeczył pogłoskom.

Planujemy, zgodnie z planem, wydanie kinowe filmu "Godzilla kontra Kong" w przyszłym roku.

Tak więc film raczej pojawi się na dużych ekranach, co nie zmienia faktu, że jeśli sytuacja koronawirusowa się pogorszy, plany dystrybucyjne mogą ulec zmianie. Do tej pory na zrezygnowanie z kinowej premiery zdecydował się między innymi Disney. Z tego powodu bezpośrednio na Disney+ trafił film "Artemis Fowl", a w planach jest internetowa premiera nowego filmu studia Pixar pod tytułem "Co w duszy gra".

"Godzilla kontra Kong" - kiedy premiera?

Na razie fanom wielkich potworów pozostaje czekać na kinową premierę filmu "Godzilla kontra Kong". Twórcy postanowili przesunąć debiut swojego filmu na 21 maja 2021 roku. W produkcji reżyserowanej przez Adama Wingarda wystąpili Alexander Skarsgård, Eiza González, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Ziyi Zhang, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demián Bichir, Shun Oguri oraz Van Marten.