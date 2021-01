"Godzilla kontra Kong" z pierwszym zwiastunem. Fani dostrzegli klasycznego wroga wielkiego jaszczura

Pierwszy zwiastun filmu "Godzilla kontra Kong" trafił do sieci. Kto w nowej produkcji jest tym złym? Fani twierdzą, że w trailerze pojawia się klasyczny wróg wielkiego jaszczura.

Już niedługo zobaczymy spektakularny pojedynek dwóch największych potworów w historii kina. W jednym narożniku stanie Ósmy Cud świata, czyli potężny King Kong. W drugim Król Potworów, czyli Godzilla. Zapowiedź tej walki zaprezentowano w pierwszym zwiastunie filmu "Godzilla kontra Kong". Czy w najnowszej produkcji Warner Bros. pojawi się jeszcze jeden stwór Kaiju, który będzie prawdziwym antagonistą?

"Godzilla kontra Kong" - pierwszy zwiastun filmu z prawdziwym czarnym charakterem?

Mimo że zarówno Godzilla jak i King Kong są wielkimi potworami, nie mają złych intencji. Jasne, ich działania mogą być tragiczne w skutkach dla zwykłych śmiertelników, ale zarówno wielka małpa, jak i ogromny jaszczur udowodnili, że stoją po stronie ludzkości. Kto więc będzie tym złym w filmie "Godzilla kontra Kong"?

Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała pierwszy zwiastun nadchodzącego crossovera, który nie odpowiada bezpośrednio na to pytanie. Widzimy fragmenty pojedynków dwóch tytułowych Kaiju. Nie wiemy jednak do końca, dlaczego stwory toczą walkę i czy będzie to pojedynek na śmierć i życie.

Oglądaj

Fani są przekonani, że tytułowa bijatyka, będzie stanowiła tylko część fabuły filmu. W rzeczywistości oba potwory połączą siły, by pokonać zupełnie inne zagrożenie, które będzie nie tylko niebezpieczne dla Konga i Godzilli, ale również ludzkości. Fani wyłapali bowiem krótki urywek filmu, w którym, ich zdaniem widać prawdziwego antagonistę - potwora dobrze znanego z oryginalnych przygód wielkiego jaszczura.

Na Twitterze pojawiły się print screeny z trailera, na których według fanów, widać Mechagdzillę. To właśnie ten wielki robot naśladujący wyglądem i zachowaniem Króla Potworów, ma być postacią, z którą walczyć będą tytułowi bohaterowie.

Mechagodzilla ma się pojawiać na ułamek sekundy w zwiastunie filmu, ale to nie jedyna sugestia, że mechaniczny potwór wystąpi w nadchodzącej produkcji. W jednym z fragmentów widzimy centrum dowodzenia, mogące sugerować, że nowy wróg Godzilli i King Konga został stworzony przez ludzi, by walczyć z wielkimi potworami. Istnieje też teoria, że Król Potworów ze zwiastuna wcale nie jest oryginalną Godzillą, tylko pokrytym sztuczną skórą robotem, mającym za zadanie pokonanie Konga.

Mechagodzilla - kim jest?

Mechagodzilla zadebiutowała w 1974 roku, kiedy filmy o Królu Potworów produkowała wytwórnia Tōhō. W oryginalnych produkcjach wielkiego jaszczuropodobnego robota stworzyła rasa małpopodobnych kosmitów z Trzeciej Planety z Czarnej Dziury. Jego zadaniem był podbój Ziemi. Mechagodzilla, kilkukrotnie ścierała się z prawdziwą Godzillą i jest uznawana za jednego z najsłynniejszych wrogów wielkiego jaszczura. Czy rzeczywiście powróci w filmie "Godzilla kontra Kong"? O tym przekonamy się za jakiś czas.

"Godzilla kontra Kong" - kiedy premiera?

Film w reżyserii Adama Wingarda ze scenariuszem Erica Pearsona i Maxa Borensteina trafi do amerykańskich kin i na platformę HBO Max już 26 marca 2021 roku. Na razie nie wiadomo, co z dystrybucją produkcji w Polsce. W filmie "Godzilla kontra Kong" wystąpili Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall oraz Brian Tyree Henry.