"Godzilla vs. Kong" doczeka się kontynuacji. Zdjęcia do filmu mają ruszyć jeszcze w tym roku

MonsterVerse ma się całkiem nieźle - "Godzilla vs. Kong" doczekała się dobrych wyników na HBO Max, dobrych przychodów w box-office, a także niezłych ocen od widzów i krytyków. Wygląda na to, że produkcja szybko doczeka się kontynuacji.

Godzilla vs. Kong 2 - już niedługo ruszą zdjęcia do filmu

Zdjęcia do "Godzilla vs. Kong 2"mają ruszyć jeszcze w 2022 roku w Australii - tak przynajmniej twierdzi godny zaufania portal Variety. Portal poinformował, że australijski rząd pomoże w finansowaniu produkcji, przekazując twórcom około 12 milionów dolarów do stworzenia tego filmu w ramach funduszu Location Incentive Program.

Oczywiście wiąże się to z tym, że politycy prognozują, iż tworzenie filmu w Australii może przynieść przychody rzędy 88 milionów dolarów dla lokalnej gospodarki. Producenci z Warner Bros. mają bowiem zatrudnić około 500 lokalnych członków załogi filmowej, a także 750 lokalnych statystów. Brzmi to więc jak całkiem rozsądna decyzja.

Warner definitywnie będzie chętnie inwestował w kontynuację filmu "Godzilla vs. Kong" - produkcja była bowiem całkiem sporym sukcesem dla firmy. W samym środku pandemii film przyniósł przychody rzędu 468 milionów dolarów na całym świecie, a także zachęcił miliony osób do skorzystania ze startującej wówczas usługi HBO Max.

Niedawno wyjawiono, że MonsterVerse doczeka się serialu na Apple TV Plus (co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że Warner Bros. ma HBO Max), a kolejny film z serii może nosić tytuł "Son of Kong" i będzie raczej solową opowieścią o wielkim małpiszonie. To miałoby sporo sensu, bo "Kong: Wyspa czaszki" również kręcono w Australii (głównie na Złotym Wybrzeżu).

W filmie "Godzilla vs. Kong" wystąpili m.in. Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Julian Dennison, Brian Tyree Henry, Demian Bichir, Rebecca Hall, Jessica Henwick, Lance Reddick oraz Kyle Chandler. Reżyserem był Adam Wingard.