Godzilla kontra Kong - kto waszym zdaniem wygra ten pojedynek? [SONDA]

Już za kilka miesięcy w kinach i w serwisie HBO Max zadebiutuje film "Godzilla vs Kong". Z tego powodu chcemy wam zadać fundamentalne pytanie - kto wygra ten pojedynek?

Godzilla kontra Kong - kto wygra pojedynek tytanów?

W sieci pojawił się niedawno pierwszy oficjalny zwiastun filmu "Godzilla vs Kong", w którym widzieliśmy kilka fragmentów pojedynku między wielkim jaszczurem i ogromną małpą. Chociaż wydaje się, że to młodszy z Tytanów wychodził zwycięsko ze wszystkich scen, to pamiętajmy, że wygra ten, który utrzyma się na nogach jak najdłużej.

Oczywiście pojawia się teoria, że jaszczur, który pojedynkuje się z ogromnym małpiszonem jest tak naprawdę Mechagodzillą, tylko z bardzo realistyczną skórą. Niemniej, Kong niewątpliwie jest bardziej mobilny i nieco sprytniejszy od Godzilli, a w walce będzie pomagał mu fakt, iż korzysta z broni. W zwiastunie widzimy bowiem, jak Kong dzierży dzielnie przedwieczny topór - ten jest nawet w stanie odbić atomowy oddech Króla Potworów!

Godzilla niewątpliwie nadrabia siłą fizyczną, rozmiarem, wagą i ogonem - ten w końcu może być bardzo skuteczną bronią na półdystans. Zwolennikiem Króla Potworów jest też gwiazdor NBA, Kevin Durant.

Dwukrotny mistrz najlepszej koszykarskiej ligi świata napisał jasno, że to Godzilla jest znaczącym faworytem w pojedynku, wchodząc nawet w dyskusje na temat tego, dlaczego wierzy w wyższość jaszczura.

Znając życie, potwory połączą w końcu siły żeby uratować świat przed zagładą. Ale zanim do tego dojdzie, to czasami miło pospekulować na temat całkowitych głupotek. Dajcie znać, kto waszym zdaniem wygra pojedynek w poniższej sondzie:

Odpowiedź na to pytanie poznamy już 26 marca 2021 roku, kiedy to film "Godzilla kontra Kong" zadebiutuje w kinach i na HBO Max.