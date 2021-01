"Godzilla vs. Kong" z pierwszym fragmentem. Przyspieszono też datę premiery

Pierwszy fragment Godzilla vs. Kong zapowiada pojedynek tytanów

Nareszcie. Po kilku latach produkcji, w sieci pojawił się pierwszy, kilkusekundowy fragment filmu "Godzilla vs. Kong". Produkcja doczekała się przyspieszonej daty premiery, a wraz z tym zdecydowano się pokazać krótką migawkę, na której Godzilla wynurza się z wody, aby palnąć Konga w czapę - tylko tyle i aż tyle.

Film został wyreżyserowany przez Adama Wingarda i mają się w nim pojawić postaci znane z poprzednich filmów o wielkich potworach (jak chociażby postać Millie Bobby Brown). Najważniejsze jest jednak to, że wracają tytułowe potwory i umówmy się - to dla nich będziemy oglądali ten film. Poniżej możecie zobaczyć opisywaną migawkę z fragmentem "Godzilla vs. Kong":

Jak widzicie, w powyższej zapowiedzi kolejnych produkcji HBO Max znajdują się też fragmenty "The Suicide Squadu" Jamesa Gunna, "Toma i Jerry'ego", "Mortal Kombat", "Diuny", czy "Kosmicznego meczu 2", czyli wszystkich dużych filmów od Warner Bros., które pojawią się w tym roku.

Tak jak wspomnieliśmy, "Godzilla vs. Kong" doczekał się nowej daty premiery - ta została wyznaczona na 26 marca 2021 roku. To jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że na dwa miesiące przed premierą nie widzieliśmy jeszcze zwiastuna filmu. To oznacza, że albo jest to nowy, dość dziwny sposób promocji filmów Warner Bros., albo pojedynek potworów jest tak beznadziejny, że Warner boi się pokazywać zapowiedzi wideo.

Tego oczywiście na razie nie wiemy. Poznaliśmy natomiast oficjalny opis fabuły produkcji, który brzmi nieco jak streszczenie fabuły "Batman v Superman" (i sam nie wiem, czy to komplement, czy obelga):