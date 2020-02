Goofy morduje Kubusia Puchatka w mrocznej parodii Jokera

Trzeba przyznać, że efekt końcowy naprawdę robi wrażenie - Baker przygotował bowiem kawał świetnej parodii, która została idealnie przez niego wykonana. Oprócz tego postanowił przerobić odpowiednio dialogi, zmieniając "the kind of clown" na "the kind of goof", czy "fucking deserve" na "hecking deserve". W wideo pojawia się nawet występ gościnny Myszki Miki.

Parodia Jokera z Goofym i Myszką Miki

Baker wziął na warsztat już takie filmy, jak "Historia małżeńska", "Lśnienie", czy "Park Jurajski". W każdym z nich Goofy jest bardzo mroczną wersją samego siebie. Tak jak zresztą w parodii "Jokera" - w końcu cała scena przebiega dokładnie tak samo, jak w filmie Todda Phillipsa. Efekt jest naprawdę świetny. Zresztą zobaczcie sami:

Od debiutu "Jokera" w październiku 2019 roku, film zdążył zarobić ponad miliard dolarów w światowym box-offisie, a także zdobyć niezliczoną ilość nagród. Największym osiągnięciem był definitywnie Oscar dla Joaquina Phoenixa w kategorii najlepszego aktora oraz statuetka dla kompozytorki Hildur Guðnadóttir (islandzka artystka stała się jednocześnie pierwszą kobietą w historii akademii, która otrzymała to wyróżnienie). "Joker" miał łącznie 11 nominacji.

I chociaż powstanie "Jokera 2" nie zostało wykluczone, to wydaje się, że kontynuacja przygód Arthura Flecka nie ma zbyt dużego sensu bez uwzględnienia w jego życiu Batmana. A to jest raczej mało prawdopodobne.