Uwielbiany przez widzów film powróci z 2. częścią po latach? Wszystko na to wskazuje. Scenariusz już jest gotowy

Co zatem sprawiło, że przez lata nie powstała kolejna część filmu? Niedawno na to pytanie odpowiedział producent, Steven Spielberg, w rozmowie z aktorem Joshem Gadem, który zorganizował specjalne spotkanie członków ekipy filmowej „Goonies” w ramach swojego programu w trakcie kwarantanny.

Scenariusz do sequela „Goonies” jest już gotowy

Dzień później, scenarzysta Adam F. Golberg, najlepiej znany z serialu komediowego „The Goldbergs”, na swoim koncie na Twitterze podzielił się zdjęciem, przedstawiającym gotowy scenariusz do 2. części filmu. Zdradził przy tym, że był umówiony na spotkanie z twórcą oryginału, Richardem Donnerem w celu rozmowy na temat ew. kontynuacji.

" „Spędziłem ostatnich 9 lat pisząc scenariusz sequela dla zabawy – dodał. "

Dlaczego tyle lat trwały prace nad skryptem?

Warto wypunktować też dlaczego właśnie o 2011 Goldberg zasiadł do pisania scenariusza filmu dla zabawy. To właśnie wtedy odbyło się jego poprzednie spotkanie z Donnerem w sprawie kontynuacji. Jego pomysły nie przekonały jednak twórcy, a cała sprawa zasadza się na problemie, o którym wspominał Steven Spielberg – jak można przebić część pierwszą i jej wspaniały statek piratów? Wygląda na to, że scenarzystom naprawdę trudno jest przebić tę koncepcję, skoro przez tyle lat kontynuacja nie powstała.

Scenarzysta wydaje się jednak niezwykle pewny swojego nowego materiału.

" „Goonies 2” nadejdzie, gdy życie wróci do normy. Obiecuję” – dodał w swoim tweetcie. "

Na potwierdzenie tego, że tym razem projekt może rzeczywiście zyskać wiatru w żagle niech będzie fakt, że wczoraj serwis SlashFilm opublikował pierwszy materiał graficzny, prezentujący koncepcję artystyczną nowej części. Przedstawia ona ogromną czaszkę, umieszczoną w jaskini, a w miejscu jej zębów pojawiają się drzwi. Mówi się, że film miałby nie tylko wprowadzić nowych bohaterów, ale też pozwolić widzom poznać dorosłe wersje oryginalnych postaci.

