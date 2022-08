"Gravity Rush" - PlayStation stworzy kolejną adaptację swojej gry. Znamy nazwiska twórców

Gravity Rush kolejną grą z PlayStation, która doczeka się wersji filmowej

Jak podaje Deadline, PlayStation Productions zatrudniło już nawet głównych twórców produkcji - Anna Mastro ma się zająć reżyserią filmu, natomiast scenariusz przygotuje Emily Jerome.

Gra z otwartym światem Gravity Rush została stworzona przez Japan Studios/Project Siren i opublikowana na całym świecie przez Sony Computer Entertainment. Produkcja oryginalnie przeznaczona była na niezbyt popularną konsolę PlayStation Vita (jakiś czas później trafiła w wersji "odświeżonej" na PS4). Gracze wcielali się w niej w Kat, cierpiącą na amnezję kobietę, która potrafi kontrolować grawitację.

Szybko jej zadaniem staje się pomoc latającemu miastu Hekseville, którego broni przed dziwnymi "burzami grawitacyjnymi", a także nieznajomą i tajemniczą rasą potworów znanych jako Nevi.

Trzeba przyznać, że decyzja o adaptacji tej serii wydaje się być interesująca, zwłaszcza, że Sony/PlayStation ma w zanadrzu znacznie bardziej popularne franczyzy, które do tej pory nie otrzymały wersji filmowej/serialowej - mowa tu chociażby o superbohaterskiej grze akcji InFamous, czy krwawej mitologicznej przygodzie w postaci God of War.

Jeśli chodzi zaś o twórców filmu, to Mastro ma na koncie bycie showrunnerką i producentką wykonawczą serialu "Secret Society of Second Born Royals" na Disney+, które zadebiutowało w 2020 roku. Reżyserowała natomiast odcinki "Plotkary", "Runaways", "Jane the Virgin" i "Shameless".

Jerome natomiast to praktycznie debiutująca scenarzystka, która ma na koncie skrypt do thrillera "Panopticon" (ten jest w fazie tworzenia). Dla niej "Gravity Rush" będzie więc debiutem w kategorii blockbusterów.