"Grey dla nastolatek" w ostrym zwiastunie 2. odsłony. Premiera "After We Collided" już wkrótce!

Finał "After" zwiastował szczęśliwe zakończenie dla romansu Tessy i Hardina. Niestety, ich uczucie czeka jeszcze wiele ciężkich prób. W sieci ukazał się właśnie pełny zwiastun drugiej odsłony - "After We Collided". Będzie się działo!

"After We Collided" - zwiastun

Zwiastun filmu "After We Collided" prezentuje się następująco:

Film jest ekranizacją drugiego tomu z serii autorstwa Anny Todd. Tessa przejdzie nie lada metamorfozę i rozpocznie staż w Vance Publishing, gdzie pozna uroczego Trevora. Czy chłopak zdobędzie jej serce i Tessa zapomni o Hardinie? Jak sugeruje zwiastun - nie będzie to wcale takie proste.

Czeka nas morze wylanych łez, wiele wzlotów i upadków w relacji głównych bohaterów oraz naprawdę ostrych scen. W rolach głównych powrócą Josephine Langford i Hero Fiennes-Tiffin. Oprócz nich na ekranie zobaczymy Charliego Webera, Karimah Westbrook, Roba Estesa, Shane'a Paula McGhie, Dylana Arnolda oraz Khadiję Red Thunder. Do obsady dołączyli również Dylan Sprouse jako Trevor i Candice King ("Pamiętniki wampirów") w roli Kimberly Vance. "After We Collided" zadebiutuje w polskich kinach już 4 września 2020 roku.