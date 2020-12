Groot dzieli się uroczymi poradami na święta. Zobacz słodkie wideo dla fanów Marvela

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie, świąteczny duch jest coraz większy. Nawet daleko w kosmosie, o czym wszystkich fanów Marvela powinien słodki kosmita znany jako Groot. Do sieci trafił pomysłowy wideo-poradnik w klimacie "Strażników Galaktyki", dotyczący zbliżających się świąt.

Święta Bożego Narodzenia 2020 z Grootem ze "Strażników Galaktyki"

Seria opowiadająca o kosmicznych bohaterach reżyserowana przez Jamesa Gunna ma miliony fanów na całym świecie. Nic dziwnego - w całym kinowym uniwersum Marvela nie ma drugiej tak ciepłej komedii familijnej. Prawdopodobnie z tego powodu platforma Disney+ postanowiła wykorzystać Groota jako eksperta od atmosfery świąt.

Co kupić pod choinkę? To pytanie pada co roku w okolicach końca grudnia. Z poniższym poradnikiem autorstwa samego Baby Groota nikt nie powinien mieć już problemu z wybraniem świątecznego prezentu.

Oglądaj

Twórcy krótkiego wideo posłużyli się fragmentami obu części "Strażników Galaktyki" by w uroczy i zabawny sposób z ilustrować 7 punktów, prezentowanych przez Groota. Pomysłów jest kilka, a nawet jeśli któraś propozycja się powtarza, to dlatego, że jest sprawdzona. Na końcu pojawia się jednak przesłanie całej serii Gunna - przyjaźń to największy dar.

"Strażnicy Galaktyki 3" - kiedy premiera?

Wideo Disney+ inspirowane"Strażnikami Galaktyki" to nie jedyna świąteczna niespodzianka stworzona z myślą o fanach Marvela. Na drugą będą musieli jednak trochę poczekać. Podczas Disney Investor Day 2020 ogłoszono, że pod koniec roku 2022 na Disney+ trafi "The Guardians of the Galaxy Holiday Special" - świąteczny odcinek przygód kosmicznych herosów. Groot dostanie też własny krótkometrażowy serial pod nazwą "I Am Groot". Jest więc na co czekać.

Ale nie oszukujmy się. Największe oczekiwanie dotyczy trzeciej części "Strażników Galaktyki", w której ponownie wyruszymy na podbój kosmosu z wesołą załogą Marvela. Film trafi do kin dopiero w roku 2023.