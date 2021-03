Nowy film Guy'a Ritchiego jest już gotowy. Zobacz wideo z planu

Najnowszy film Guy'a Ritchiego z udziałem Jasona Stathama zbliża się wielkimi krokami. Reżyser "Przekrętu" zakończył właśnie zdjęcia do swojej niezatytułowanej produkcji, czym podzielił się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na instagramowym profilu Brytyjczyka pojawił się materiał wideo z jednoznacznym opisem "That's a wrap!".

O czym będzie nowy film Guya Ritchiego?

Produkcja, która jeszcze do niedawna miała nosić tytuł "Five Eyes", opowie o agencie MI6 (Jason Statham) zrekrutowanym przez międzynarodową agencję wywiadowczą, by wytropić i zatrzymać sprzedawców nowej śmiercionośnej technologii zbrojeniowej. W tym celu agencja przydziela mu partnerkę w postaci agentki CIA (Aubrey Plaza), która jest specjalistką od zaawansowanych technologii. Nowoutworzony duet wyrusza na globalną misję, podczas której będą musieli wykorzystać cały spryt, talent i urok osobisty, by wkupić się w łaski szychy z przemysłu zbrojeniowego (Cary Elwes).

Prócz Stathama, Plazy i Elwesa, w nowym filmie Ritchiego wystąpią Hugh Grant, Josh Hartnett i Bugzy Malone. Za scenariusz odpowiadają Ivan Atkinson i Marn Davies. Guy Ritchie reżyseruje i produkuje wraz Billem Blockiem z Miramaxu. Zdjęcia realizowano w Turcji i Katarze. Data premiery, podobnie jak ostateczny tytuł filmu, nie została jeszcze ujawniona.