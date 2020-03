Gwiazda "Annabelle wraca do domu" zagra w nowym horrorze Jamesa Wana. O czym opowie film?

Człowiek, który dał świat dwie części "Obecności" szykuje kolejny horror. Gwiazdą filmu "Malignant" została właśnie młoda aktorka, która ma już niemałe doświadczenie w tym gatunku.

"Malignant" - Mckenna Grace w nowym horrorze Jamesa Wana

Mckenna Grace to 13-letnia aktorka, którą mieliśmy już szansę podziwiać w "Annabelle wraca do domu", "Nawiedzonym domu na wzgórzu", "Amityville: Przebudzenie", a już latem zobaczymy, jak poradziła sobie w towarzystwie Pogromców duchów. Młoda aktorka świetnie odnajduje się w gatunku grozy, zatem jej najnowszy angaż nie powinien nikogo dziwić. Mckenna wystąpi bowiem w nowym horrorze Jamesa Wana, o tytule "Malignant".

W obsadzie, oprócz młodziutkiej Grace, znaleźli się również Jake Abel, George Young, Maddie Hasson i znana z pierwszej odsłony "Annabelle" - Annabelle Wallis.

Choć nie znamy szczegółów fabularnych, wiemy że "Malignant" to produkcja inspirowana włoskim gatunkiem Giallo. Filmy z tego nurtu, popularne na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, dotyczyły głównie brutalnego morderstwa i związanej z nim zagadki. Charakterystycznym elementem były tutaj czarne rękawiczki noszone przez mordercę.

"Malignant" zawita na ekranach kin 14 sierpnia 2020 roku. Producentem filmu jest Michael Clear, odpowiedzialny wcześniej za obie części "Obecności". Autorem zdjęć będzie z kolei Michael Burgess, który pracował już przy trzech filmach z uniwersum grozy zapoczątkowanego przez Wana - "Topielisko. Klatwa La Llorony", "Annabelle wraca do domu" oraz 3. odsłonie "Obecności" - "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", która zadebiutuje we wrześniu tego roku.

